Gabriel Rufián desvela en ‘La Revuelta’ cuánto dinero tiene en el banco y el coste de su nuevo coche: “28.000 pavos”

Un post en X de La Revuelta fantaseó con unir a Javián y a Gabriel Rufián en el programa. Lo que empezó como una broma para las redes sociales este lunes se ha convertido en una realidad. En primer lugar, Broncano charló con el miembro de Fórmula Abierta y, a continuación, recibió al político catalán.

Rufián llegó entre aplausos al plató, con el público pidiéndole que bailara. Y pronto entró en el juego del programa, con respuestas cargadas de ácido humor, e incluso se mojó cuando llegó el turno de las preguntas clásicas.

“28.000 pavos”, aseguró Gabriel sobre la cuestión del dinero. “Patrimonio total, no en el banco”, insistió Broncano, y Rufián le confirmó que estaba refiriéndose al patrimonio. “Me acabo de comprar un coche de segunda mano”, contó después, apuntando a que se había gastado en él 20.000 euros.

“28.000 en el banco y seis puntos”, lanzó a continuación Rufián, en referencia a las preguntas sobre relaciones íntimas. “Pensaba que eran seis puntos en el carné”, reconocía Broncano, algo que encajaba con el relato de mal conductor que Rufián había narrado poco antes.

“12 pajas, una cada tres días”, hizo de media Broncano con los datos facilitados, y llamando “triste” al último mes de Rufián. “Se está matando a pajas en Madrid”, insistió el presentador.

Broncano y Rufián en 'La Revuelta'.

La conversación estuvo llena de guiños políticos. En su presentación habló brevemente de su carrera, y ya lanzó un primer dardo político al recordar que Esquerra Republicana de Catalunya llegó a sacar más escaños que Ciudadanos en toda España.

La charla comenzó girando, precisamente, sobre Javián, el cual “flipaba” a Rufián en Operación Triunfo 1, talent show que veía después de trabajar. Y de todos los concursantes, su favorito era David Bisbal. “Cambiaría todo por cantar como Bisbal”, aseguró. “¿Todo?”, le preguntó Broncano. “Casi todo”, matizó.

“Se me pone en un brete, es la primera vez que viene un político en activo”, reconocía David Broncano, que insistió que está en una cadena pública y debe ser más neutro de lo que podría haber sido en su etapa en La Resistencia de Movistar+.

“¿En qué nivel de autoestima estás?”, preguntó en un momento dado el presentador, poniendo una escala de cero a diez. “Cinco, siempre cinco”, le respondió el político, para su sorpresa. Rufián entonces procedió a darle los regalos que los invitados llevan al presentador, y en su caso fue un pantalón de deporte y varios discos de música en catalán.

“Estaría guapísimo que trajeras gente que cantara en catalán, y en gallego y en euskera”, propuso Rufián. Pero pronto David Broncano le cortó: “Ya los hemos traído, no me hagas el truco”.

David Broncano le pediría también al invitado el nombre de un político de derechas que aceptara ir al programa. “Abascal”, dijo en primer lugar, pero le aclararon que querían alguien que fuese “de tranquis”. Tras mencionar a Puigdemont, Rufián dijo: “Igual Feijóo quiere venir, pero divertido no es”.

Y el presentador, que por primera vez pensó si cuando haya elecciones tendrá que entrevistar a los candidatos (“es una cosa a la que no me quiero enfrentar”), terminó por proponer a Gabriel que mandase una invitación formal al líder del Partido Popular. Y Rufián dijo, mirando a cámara: “Alberto, vente, que si no, vendrá Ayuso. Con eso lo entenderá”. “No es broma, si Alberto Núñez Feijóo quiere venir está invitado”, remató Broncano.