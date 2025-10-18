"No entiendo a dónde quieres llegar”: el enfado de Carlota Perles con Lydia Lozano al preguntarle si rezaba por Ábalos

De viernes se ha teñido de política este pasado viernes 17 de octubre. Carolina Perles, exesposa de José Luis Ábalos, se sentaba en el plató del magacín nocturno tras la comparecencia del exministro de Transporte ante el Tribunal Supremo. La expolicía local ha vivido un momento incómodo con Lydia Lozano.

Perles ha acudido al formato producido por Mandarina para aclarar que ella no fue la que tomó o difundió las polémicas imágenes de fajos de billetes que han acaparado los titulares en estas últimas semanas.

Fue lo primero que quiso dejar claro la funcionaria en excedencia, desmintiendo así también a su antigua empleada del hogar, que afirmaba que ella fue la autora de las fotografías.

“Esas fotos las desconozco, las he visto igual que el resto del país. Me sorprende que esta señora [la exasistenta] diga eso”, expresaba de forma rotunda ante las preguntas de Santi Acosta y Bea Archidona.

Ahora bien, eso no ha impedido que haya vivido un encontronazo con Lydia Lozano. Todo a raíz de que la periodista le preguntase sobre si había rezado por su exmarido. La cuestión venía tras saberse que sus hijos habían, presuntamente, hecho un altar en casa para rezar.

El plató de 'De viernes'. Mediaset

“¿Es verdad que uno de tus hijos puso un altar el miércoles [15 de octubre] para rezar?”, ha preguntado la contertulia. Perles se lo tomaba inicialmente con humor, señalando que esa información era errónea.

“No es así”, declaraba. “Pues indícalo, porque se ha comentado”, argumentaba Lozano. “Bueno, los momentos importantes así, pues yo soy católica practicante. Tengo mucha fe a ciertas vírgenes que me han acompañado durante mi enfermedad”, declaraba la exmujer de Ábalos.

“Es normal”, comentaba Lozano. “La fe, cada uno tiene derecho a tenerla a quien quiera”, expresaba Perles.

“Entonces, ¿tú rezabas para que a Ábalos no le pasara nada?”, preguntó la tertuliana. Perles se mostró incómoda y fue cuando se vivió ese momento de tensión. “No entiendo la pregunta, ¿a dónde quieres llegar?”, respondía Perles.

“A ver. Un hombre que, por cómo te ha tratado y se ha portado contigo y las cosas que ha hecho… pues no rezaría por él”, argumentaba la panelista.

Perles optaba por responder, aunque de manera bastante seca. “En primer lugar, no recé [por él]. Y esta persona, me guste o no, es el padre de mis hijos y me ha dado lo más bonito que tengo yo, que son ellos”, expresaba la exesposa del exministro, zanjando la cuestión.