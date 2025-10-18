Juan del Val defiende su Premio Planeta tras ser cuestionado: “No se puede criticar una novela que aún no ha salido”

Desde que se anunció, el pasado 15 de octubre, que el Premio Planeta 2025 fallaba para la novela de Juan del Val, Vera, una historia de amor, han surgido varios comentarios que han cuestionado la victoria del escritor. El autor no ha dudado en defender la legitimidad de su galardón en La Roca.

Tras haber aparecido en varios programas, muy mencionada fue su intervención en El Hormiguero, el escritor se ha encarado a las críticas sobre su premio en el programa que conduce su esposa, Nuria Roca, y en el que ejerce de colaborador.

“No se puede cuestionar un Premio Planeta a una novela cuando ésta aún no ha salido”, ha afirmado rotundamente el autor de Bocabesada, señalando cómo esos comentarios resultan paradójicos, dado que nadie ha podido leer aún su manuscrito, dado que será publicado el 5 de noviembre.

Acostumbrado a este en el ojo de la polémica, Del Val ha vuelto a hacer gala de su serenidad a la hora de enfrentarse a las críticas. De hecho, el propio escritor ha querido abordarlas, al ser el primero en sacar el tema cuando se ha comentado el galardón literario en el programa.

Ante la polémica generada en redes sociales y ciertos círculos de expertos, el tertuliano ha recalcado que las críticas no alteran su ánimo, asegurando que los comentarios negativos le resultan hasta placenteros. “Los haters me dan igual, me reconfortan”, ha manifestado, mostrando una actitud desafiante y madura ante estos comentarios.

La tertulia de corazón de 'La Roca'. Atresmedia

Es más, Del Val ha vuelto hacer alarde de su humor, animando a aquellos que han cuestionado su galardón que lean la novela cuando salga publicada, este 5 de noviembre, para que así puedan justificar sus palabras negativas.

“Animo a que la lean y luego cuestionen si realmente merece el premio o no”, ha declarado, invitando así a descalificar su trabajo con argumentos reales.

En su intervención en La Roca, el colaborador ha recordado que no es un paracaidista en lo referente a la literatura. Es más, ha señalado que lleva ya siete novelas a sus espaldas, incluida la premiada con el Planeta.

Juan del Val y Silvia Taulés en 'La Roca'. Atresmedia

Es más, Del Val ya ha sido galardonado por anteriores trabajos suyos, como el Premio Primavera de Novela por su libro Candela, publicado en 2019. El autor ha recordado que sus anteriores escritos han tenido buena acogida entre el público, aunque no han estado tan expuestos mediáticamente.

Es más, el marido de Nuria Roca ha enfatizado que su éxito como escritor proviene más bien por el boca-boca en la comunidad lectora, más que por su exposición en televisión. “Hay una base de lectores que me sigue por lo que escribo”, ha comentado.

En el programa, Del Val ha defendido lo que ya dijo en su discurso de aceptación, que el Planeta puede ayudarle a conseguir más visibilidad entre los lectores, lo que es positivo para su carrera.

“Para mí, este premio es una oportunidad para llegar a la gente con lo que escribo”, ha confesado. Además, ha revelado que Vera, una historia de amor, representa lo que él representa “en estado puro”, siendo su novela más auténtica.