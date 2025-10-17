'Resurgir, cómo seguir viviendo después de sufrir una tragedia': primer vistazo al documental de Miguel Ángel Tobías de la DANA

Miguel Ángel Tobías en un frame del documental 'Resurgir, cómo seguir viviendo después de sufrir una tragedia'.

El director y productor de cine y documentales sociales Miguel Ángel Tobías tiene nuevo proyecto cinematográfico. Se trata de Resurgir, cómo seguir viviendo después de haber sufrido una tragedia.

Y lo hará con motivo del aniversario de la DANA que arrasó Valencia en 2024, el próximo 28 de octubre en el Teatro Talia a las 19:00 horas.

Con un enfoque diferente y profundamente humano, este documental propone una mirada transformadora hacia la reconstrucción psicológica, emocional y social de quienes han visto sus vidas transformadas para siempre.

El documental parte de una reflexión universal: cómo aquello que nos resulta cotidiano y aparentemente estable sostiene, en realidad, gran parte de nuestro equilibrio personal. ¿Qué sucede cuando esa base se tambalea de forma inesperada?

El orden se transforma en incertidumbre y surge un reto vital que nos obliga a poner a prueba nuestra fortaleza, nuestra capacidad de adaptación y, sobre todo, nuestra motivación para seguir adelante.

Vídeo | Trailer del documental 'Resurgir', el nuevo proyecto de Miguel Ángel Tobías

El documental reflexiona sobre temas como el dolor, el sufrimiento, el duelo, el miedo, las secuelas psicológicas y emocionales y la salud mental en general de las personas ante una gran crisis o situación traumática vivida.

También nos plantea recursos y herramientas basadas en el conocimiento y en la experiencia de profesionales del mundo de la psiquiatría, psicología, salud pública, neurociencia y espiritualidad, que nos pueden ayudar a toda la sociedad a salir adelante de las vivencias trágicas y dolorosas de la vida.

"No quiero recrearme en la tragedia, es una obra sobre la esperanza, centrada en cómo resurgir"

En definitiva: cómo sobreponernos a las adversidades y reencontrar nuevamente el sentido de vivir. “No quiero recrearme en la tragedia, es una obra sobre la esperanza, centrada en cómo resurgir”, afirma Miguel Ángel Tobías.

Se trata de una película que nace como una obra social, solidaria y benéfica, pues toda la recaudación generada por cualquier vía, en cualquier lugar del mundo y por tiempo indefinido, será destinada a proyectos de ayuda para las víctimas de la catástrofe de la DANA de Valencia.

Cartel de 'Resurgir, cómo seguir viviendo después de haber sufrido una tragedia'.

El documental estará disponible de forma gratuita para todo el público a través de la plataforma WAKE UP (www.wakeupplatform.com), donde estará habilitada una cuenta bancaria de Mensajeros de la Paz destinada a recibir las donaciones.