Pablo Motos abre brecha frente a Broncano: 'El Hormiguero' logra su mayor distancia en audiencias frente a 'La Revuelta'

El Hormiguero de Pablo Motos vuelve a sacar músculo en los audímetros. El programa de Antena 3 ha cerrado la semana por todo lo alto, al conseguir su mayor ventaja de lo que llevamos de temporada frente a La Revuelta de David Broncano.

Lo hizo este jueves, tras recibir a Leiva. Si bien, la expectación estaba en Juan del Val, flamante ganador del Premio Planeta por Vera, una historia de amor. El escritor no faltó a su cita semanal en la tertulia junto a su mujer, Nuria Roca, Tamara Falcó y Cristina Pardo, para celebrar su histórico triunfo literario.

El Hormiguero fue lo más visto del día al registrar un 17,6% de share y 2.078.000 espectadores. Se trata de su cuarto mejor dato de curso. Y La Revuelta se quedó muy por detrás, tanto en share como en promedio, al firmar un 11,7% y 1.377.000.

Por lo tanto, Motos aventajó a Broncano en 5,9 puntos. En cuanto a la franja de coincidencia (21:55 a 23:14), El Hormiguero también ganó por 5,7 puntos.

Hay que reseñar que al espacio de La 1 acudió la actriz Andrea Duro como invitada, aunque también contó con la sorprendente aparición de Pedro Sánchez, que se coló en un vídeo para responder a la petición que había hecho el día anterior Jorge Ponce.

Esta tendencia confirma que El Hormiguero ha recuperado el control del access tras varias jornadas de máxima igualdad y donde Broncano llegó a imponese. Lo hace en una semana en la que ha tenido que competir contra el fútbol. El martes, aguantó muy bien el empuje de la Selección (30,1%) con Susanna Griso (14,9%).

El programa de 7yacción firma la mejor semana desde la primera del curso, subiendo 1,6 puntos respecto a la anterior. La Revuelta, por su parte, baja siete décimas.

Vuelve Isabel Presyler

Para la semana que viene, El Hormiguero ya tiene preparado varios bombazos. La visita más destacada es la de Isabel Presyler el próximo jueves 23. La aristócrata, que se reunirá con su hija Tamara una vez más en el plató de las hormigas, hablará de sus esperadísimas memorias que llevan por título Mi verdadera historia.

Luis de la Fuente, seleccionador nacional del equipo masculino de fútbol, visitará a Pablo Motos el lunes 29 para celebrar la mejor marca de imbatibilidad al sumar 29 consecutivos sin perder.

El martes 21, turno para Taburete. Willy Bárcenas y Antón Carreño presentarán su sexto disco de estudio, El perro que fuma.

Y el miércoles 22, los actores Blanca Suárez y Manu Ríos promocionarán la segunda temporada de la serie de Netflix Respira.