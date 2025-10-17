Un finalista de ‘La Voz Kids 2019’ regresa al programa de adulto y arrasa: “Era muy tímido y me acojonaba bastante”

Las audiciones a ciegas de La Voz de este viernes han traído de vuelta al programa a un viejo conocido. O, mejor dicho, a un joven conocido, pues cuando pisó por primera vez ese mismo escenario, hace ya seis años, era tan solo un niño muy tímido.

Y es que hacia la mitad de la entrega Eva González ha presentado a Julio Gómez, un gaditano de 21 años que en 2019 concursó en La Voz Kids, y llegó a la final en el equipo de Melendi. “Me motiva mucho volver a cantar aquí, me siento como en mi casa, creo que voy a estar muy a gusto”, decía a su llegada.

Julio ha notado una evidente evolución desde entonces, y destacó cómo ha ganado en confianza, lo que le permite soltar más la voz. “La timidez que tiene que es su peor enemigo”, dijo en aquel entonces Melendi, cuando se convirtió en su coach. “Era muy tímido y me acojonaba bastante”, reconoció el talent.

Julio explicó a la audiencia que sus padres son su gran apoyo, y que “por culpa” de ambos ha regresado al concurso televisivo. En concreto, el cantante destacó la figura de su padre, que es quien “tira del carro siempre” y hace que le dé menos miedo el cometer fallos.

“Mi padre es mu pesado con las fotos, cada vez que canto en la calle o en un bar está con el móvil grabando”, bromeaba el talent, a la vez que confirmaba tener “el mejor padre del mundo”. “Mi coach favorito es Pablo López, es con el que más me identifico, y es un referente en lo musical”, añadía, antes de cantar.

Julio Gómez en 'La Voz Kids'

En esta ocasión, acompañado de la guitarra, Julio Gómez entonó Desencuentro, tema de Pablo Alborán, que provocó que rápido se girase Malú, y poco después, Sebastián Yatra. El colombiano, con picardía, bloqueó a Pablo López; por último, se giró Mika. Pablo intentó, sin éxito, darse la vuelta.

“Te voy a dar...”, dijo Julio a Malú al acabar, creyendo que era la de Aprendiz quien había bloqueado a López, su favorito. Pero le aclararon que se había equivocado, y que era Yatra el que lo hizo. “Tienen que revisar las cámaras de seguridad”, se defendió el colombiano.

En su presentación, Julio explicó que viene de Chiclana de la Frontera, y recordó su paso anterior por el formato. “Te ha cambiado un poco la voz”, le dijeron en tono de broma. “Una mijilla na más”, confirmó el ya concursante.

Sebastián Yatra pronto se lo llevó a su terreno. Le preguntó si componía además de cantar, algo que Julio le confirmó, y por eso le pidió que le enseñe alguno de sus temas. Mika, sin éxito, le propuso entrar en su equipo porque le gustaría hacer “cosas sorprendentes” en español.

Pero Julio tuvo claro que, ante la imposibilidad de ir con López, se quedaría con Sebastián Yatra, quien además le detalló que él ya ganó ese concurso, en la versión infantil, con un niño que cantaba flamenco, una historia que ahora podría repetir Julio.