De Belén Esteban a Rocío Carrasco: los enfrentamientos más vergonzosos del abogado Rodríguez Menéndez en TV

Este jueves, ha fallecido José Emilio Rodríguez Menéndez a los 75 años. El controvertido abogado defendió a personajes mediáticos, multitud de ellos asociados a la prensa rosa, como Ángel Cristo o Antonio David Flores. También fueron sonados sus enfrentamientos con Mila Ximénez, Malena Gracia, Belén Esteban o Rocío Carrasco, dándose algunos de ellos en los platós de televisión.

Con un extenso historial de condenas de cárcel y fugas, entre otros asuntos, Rodríguez Menéndez será recordado por fundar junto a Antonio David la revista Dígame, una publicación sensacionalista cuyo único objetivo era difamar a sus críticos. Era habitual que acusase a mujeres conocidas de ejercer la prostitución. En el 2000, una jueza ordenó el secuestro de la revista, que acabó cerrando poco después.

Las primeras apariciones en pantalla del letrado se dieron en Crónicas Marcianas, a principios de la década de los 2000, donde ofrecía su testimonio sobre la separación de Flores y Carrasco. José Emilio se querelló contra la familia Jurado porque 'la más grande' aseguró en un programa de la televisión argentina que su exyerno maltrataba a su hija.

Con Rocío Carrasco

Si bien nunca se produjo una discusión como tal en un plató, la primogénita de Rocío Jurado llegó a sentir verdadero terror por José Emilio Rodríguez Menéndez en la guerra judicial con el padre de sus hijos. Lo contaba en Rocío, contar la verdad para seguir viva, la docuserie en la que rompía su silencio después de 20 años y generaba un auténtico terremoto en nuestro país.

"Empecé a vivir con miedo, yo miraba el coche cada mañana antes de montarme, no sabíamos bien lo que nos podía pasar", aseguró Carrasco. Rodríguez Menéndez afirmó en su revista que Fidel Albiac "tenía relación el tráfico de drogas y la trata de blancas". "Antonio David sabía que lo de Fidel era mentira, si hubiera sido verdad, no hubiera tenido huevos de sacarlo porque siempre ha sido un p... cobarde".

Emilio Rodríguez Menéndez y Antonio David Flores, en una imagen de archivo.

Con Mila Ximénez

Mila Ximénez fue otra de las enemigas públicas de Emilio Rodríguez Menéndez. Pese a lo que él decía, la desaparecida colaboradora televisiva siempre negó haber tenido una relación sentimental con el jurista. En 2010, durante un Sábado Deluxe, la llamó "alcohólica", "drogadicta", "prostituta" y "proxeneta", duras acusaciones que hicieron abandonar a Mila la televisión temporalmente.

Tanto tocó el tema a Ximénez que, varios años después, cuando participaba en Gran Hermano VIP, que saliera a colación el nombre de su supuesto ex desató una de las discusiones más fuertes de la edición.

Mila Ximénez, viendo las duras acusaciones que le lanzaba el abogado en el 'Deluxe'. Mediaset España

Hugo Castejón mantuvo un romance con Miriam Saavedra del que no le gustaba que se hablase, pero que la concursante mencionó. La respuesta de Castejón fue: "¿Por qué no hablas tú de Rodríguez Menéndez?". Mila empezó a insultar a su compañero, calificándolo de "hijo de p..." y de "provocador".

Con Belén Esteban

El Deluxe siguió estirando esta trama de Mila Ximénez y Emilio Rodríguez Menéndez, hasta realizarle una entrevista a distancia al abogado cuando este se encontraba en Argentina. El prófugo de la justicia tenía el objetivo de "desenmascarar" a colaboradores como Lydia Lozano o Raquel Bollo con "la verdad y datos documentados".

Rodríguez Menéndez y Belén Esteban se enfrentaron en 'Sábado Deluxe' en 2010. Mediaset España

A Belén Esteban se refirió como "la princesa de los cuernos". "No se toque tanto el pelo", le decía el jurista en determinado momento, por la actitud de la de Paracuellos mientras hablaba, que le contestó: "Como si me toco el co...". "Como usted es una analfabeta y una inculta, lo único que puede hacer es tocarse el co..., que se lo tocaba bien el señor Jesulín", contraatacó él.

Con Malena Gracia

También en Telecinco, Emilio Rodríguez Menéndez confesó sentirse "arrepentido" por haber sacado en su revista que Malena Gracia, antigua pareja, había ejercido la prostitución.

Meses después de estas declaraciones, en La Caja Deluxe, la presentadora y cantante desveló que su novio de entonces le tendió una trampa por negarse a casarse con él. Por otro lado, confirmó entre lágrimas que realizó esta labor de manera muy puntual, para costearse un proyecto profesional.