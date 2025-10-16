Iker Jiménez, muy sincero sobre su trabajo en televisión: "Hoy he tenido bronca con no sé cuántas personas de la cadena"

Desde hace algún tiempo, los 'milenarios' más acérrimos pueden suscribirse a la newsletter de Iker Jiménez. En ella, el presentador de Cuarto Milenio y Horizonte vuelca reflexiones de diversa índole. La última tiene que ver directamente con su trabajo en televisión, con el periodista abriéndose sin tapujos sobre sus "broncas" con el equipo.

"A veces noto que me vuelvo maniático. Con el tiempo. ¿O habré sido siempre así? ¿Os pasa? ¿Y cómo lo valoráis? ¿Es bueno o malo?", pregunta a sus seguidores, a colación de "una bronca" que tuvo ese mismo día "con no sé cuántas personas de la cadena de televisión".

Aun así, le resta importancia a estas discusiones: "No pasa nada. Esto es la selva. Así debe ser. Las tenía en la radio. En la revista. En las editoriales, jejeje. Es así. Lo que pasa es que yo tengo bronca siempre (o casi siempre) por el mismo motivo. No creo que alguien pueda decir que yo no trabajo. Otras cosas no sé. Pero que no doy mi 100% cuando trabajo… Eso no".

"Y, entonces, cuando te acostumbras a eso… Pues quien da el 50% o el 60% te parece poco. Chocas, inevitablemente. Aunque sea de los tuyos. Y, si no es de los tuyos, imagínate. No soporto la gente que toma atajos, que se escaquea. Y abunda. En todos los ámbitos", confesó Jiménez.

"A veces pasa que un trabajo de mucho esfuerzo sale peor por una sola persona. Por una sola actitud. Por alguien que da a un botón, sube o baja un micro, lanza una imagen. El trabajo de mucha gente entregada. Y entonces se me nubla hasta la vista. Me entra como una furia. No lo aguanto", reconoció el comunicador de Vitoria.

Iker Jiménez, en el cierre de 'Cuarto Milenio' de este domingo. Mediaset España

Con todo, Iker deja claro que solo exige lo que él es capaz de hacer: "No sé si os ocurre, a lo mejor exagero, no lo sé". "Pero como siempre pienso que lo único que yo tengo es mi trabajo…Lo defiendo. No me verán llegar evitando trabajar o yéndome antes que otros. No".

A juicio del conductor de Mediaset, "a un equipo hay que contagiarlo" ese espíritu. "Yo les digo siempre que nosotros no tenemos una industria, una fábrica. Algo sólido. Nosotros tenemos algo etéreo. Como un castillo en las nubes. Casi un espejismo que invocan miles de amigos. Un ensalmo. Y debemos dar todo para encantar a quienes nos mantienen ahí".

"Porque en todas las estructuras hay quienes pretenden tener éxito pero trabajar menos"

"Aquí nadie regala nada. Nadie. Y quien lo crea, está más muerto que vivo. Es lógico que en grandes estructuras, en equipos numerosos, en el éxito continuado, pues a veces no todos piensen como uno. Es la vida. A veces uno también falla, claro. Entonces me cabreo también. No me verán decir que la culpa es de otro cuando es mía", asegura.

Además, Iker Jiménez hace autocrítica respecto a la última entrega de Cuarto Milenio, cuyo "tempo" o "estructura" ha elegido "mal". "Es culpa mía, claro. Qué rabia. Reconozco que no soporto un ruido, una bolsa, mirar un móvil, que no se preste atención. Eso cuando se está en vivo. O grabando".

"Puede que sea un problema. Porque en todas las estructuras hay quienes pretenden tener éxito pero trabajar menos. O pasando por encima errores propios y ajenos. Disimulando. Y no. Yo no pienso así", sostiene.

Aunque su equipo pueda pensar distinto, Iker intenta "ser alguien afable y con mucho sentido del humor". Sin embargo, "me hierve la sangre y tengo muchas broncas en el trabajo. Y siempre es porque considero que la gente no da su 100%. Me da rabia, a lo mejor es problema mío. O tuyo, si te ocurre a ti. O a lo mejor no es un problema y el éxito es gracias a esa actitud. Vaya misterio", concluye.