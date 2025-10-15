David Bustamante desvela en 'El Hormiguero' los alimentos que ha restringido para perder 20 kilos: "He notado una mejora"

David Bustamante es otro. Tras perder alrededor de 20 kilos, el cantante se ha dejado ver por El Hormiguero este miércoles, 15 de octubre, para presentar su próxima gira por teatros, llamada Inédito. Además, ha aprovechado para detallar los nuevos hábitos de ejercicio y alimentación que le han llevado a este notorio cambio físico.

“Cuéntame tu rutina para que los haters se envenenen en sus propias bilis”, le pedía Pablo Motos, después de que el cántabro se sincerase sobre las críticas que recibe en redes sociales. “¿Sabes qué pasa? Que no subo muchas fotos sin camiseta, porque no me ha coincidido…”, señalaba el invitado al programa de Antena 3.

De hecho, ha bromeado sobre si debería empezar a hacerlo: “Igual me quito hoy aquí la camiseta…”. “Yo muestro mi estilo de vida. El ‘yo soy este, en este momento’. Me levanto, duermo poco. Me estoy haciendo mayor. Es que me pongo el despertador a las siete, pero me levanto a las cinco y media”, lamentaba Bustamante.

“Y va a peor, ¿eh?”, le advertía Motos. “Sí, es una putadilla. Me levanto y hago una activación que me viene muy bien. Camino una hora en ayunas y luego me voy a ver al torturador. A mi tocayo. Entrenamos fuerza de manera muy dinámica. Me duele el cuerpo siempre, pero es un dolor gustoso”, reconocía David.

Y, al final del día, tras realizar sus quehaceres, el artista retoma el ejercicio: “Luego por la noche hago otra hora u hora y media de cardio. Ya sea jugando al tenis, nadando, jugando al pádel… Lo que sea. Luego veo la manera de que sea más divertido”, ha explicado.

Además, ha destacado la importancia de la alimentación, complemento indispensable de la actividad física: “He notado una mejora increíble gracias a la alimentación”. El que fue ganador de Tu cara me suena en 2024 no come “hidratos, o muy pocos”.

Los que toma los obtiene a través de las verduras, eso sí. David también ha restringido las harinas, los azúcares, el alcohol y los refrescos. “Me cuido”, se limitaba a decir el concursante de la primera edición de Operación Triunfo. Después de una breve pausa publicitaria, Motos y Bustamante unían fuerzas para dar consejos a los espectadores sin tiempo o sin fuerza de voluntad para entrenar.

"Siempre es mejor caminar 20 minutos que nada. El momento en que decides salir del sofá y ponerte a caminar. El cuerpo es muy agradecido y cada vez te va a pedir más. No hay mejor terapeuta o ansiolítico que el deporte", aseguraba, rotundo, David Bustamante.

Por su parte, Pablo Motos recomendaba marcarse pequeñas metas. "Haz primero cinco minutos. Y no te preocupes, que tú solo, sin que nadie te diga nada, vas a hacer más. Te empezará a sentar mejor la ropa...". "Y no busques el mejor gimnasio. Busca el más cercano", zanjaba el presentador del formato de 7yAcción.