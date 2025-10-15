Canal Sur interrumpe su emisión por la huelga general convocada por los sindicatos en apoyo a Palestina

RTVA ha perdido su señal a las 10:00 horas de este miércoles, 15 de octubre.

La huelga general convocada por los sindicatos en apoyo a Palestina para este miércoles, 15 de octubre, ha producido un impacto directo en Canal Sur Televisión. La autonómica andaluza se ha ido a negro a primera hora de la mañana.

La cadena se ha quedado en modo carta de ajuste -la tradicional imagen estática que se transmitía en televisión cuando no había programación- sobre las 10:00 horas.

Ocurría justo después de finalizar el programa de tertulia y actualidad Despierta Andalucía, antes de ceder el testigo a Hoy en día. El espacio de entretenimiento que presenta Toñi Moreno no se ha emitido.

Canal Sur acompañaba la carta de ajuste explicando que "la programación queda suspendida por el seguimiento de la plantilla a la huelga convocada a nivel nacional en apoyo a Palestina".

"Pedimos disculpas a los espectadores por las molestias que pueda estar ocasionando y esperamos recuperar la emisión con normalidad tan pronto como sea posible", concluía el mensaje lanzado por la autonómica a su audiencia.

📺 Canal Sur interrumpe su emisión y no ofrece programación habitual por la huelga convocada este 15 de octubre. La cadena ha pasado a carta de ajuste.#CanalSur #Huelga #NoDejesDeSoñar pic.twitter.com/mL8GlRSmUf — Pablo (@pabloo_c5) October 15, 2025

La cadena ha recuperado la normalidad de su emisión en torno al mediodía con su informativo, a las 13:00 horas. En total, la programación de Canal Sur Televisión ha estado suspendida durante tres horas.

Eso sí, se desconoce si habrá más parones que afecten a los diferentes espacios de la parrilla de la autonómica a lo largo de la jornada.

RTVE lanza un aviso

Por otra parte, RTVE ha lanzado un aviso de forma preventiva durante la mañana en La 1 y en La 2 en el que informaba sobre posibles cambios de la parrilla habitual.

"La programación habitual podrá verse alterada como consecuencia de la huelga convocada por los sindicatos UGT-CCOO-CGT para exigir el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino y el fin del genocidio en Gaza", podía leerse en un rótulo sobreimpresionado en pantalla en diferentes momentos en La hora de La 1.

El faldón, que también pudo verse este pasado martes en La Revuelta, también ha sido compartido en los perfiles de redes sociales del Ente Público.

La programación habitual podrá verse alterada como consecuencia de la huelga convocada por los sindicatos UGT-CCOO-CGT para exigir el respeto de los derechos humanos del pueblo palestino y el fin del genocidio en Gaza. pic.twitter.com/DPovs2liME — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) October 15, 2025

Por el momento, los canales de RTVE mantienen su programación habitual, aunque debido a la huelga, la Corporación podría verse afectada con cortes puntuales, tal y como le ha sucedido a Canal Sur.

La pública ha explicado que hay convocados paros parciales de dos horas por turno en todos los centros de trabajo del territorio nacional.