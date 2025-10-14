Muere a tiros Fede Dorcaz, el compositor de la sintonía de 'El Chiringuito de Jugones', a los 29 años

El cantante Fede Dorcaz ha sido asesinado a tiros a los 29 años. El argentino se encontraba conduciendo su coche por la avenida Periférica de Ciudad de México cuando fue alcanzado por varios disparos que le causaron la muerte en el momento. El artista tenía cierta fama en España por haber compuesto la sintonía que sonó durante años en El Chiringuito de Jugones.

Según los primeros informes que ofrece la Secretaria de Seguridad Ciudadana (SSC), los agresores viajaban en dos motocicletas y persiguieron a la víctima, que intentaba huir de ellos.

La Fiscalía de Ciudad de México ha abierto investigación por homicidio doloso con arma de fuego cometido contra Federico Docazberro, el nombre completo del fallecido. Al parecer, previamente, el joven había sufrido un intento de asalto al que se resistió.

Dorcaz vivía en México desde hacía dos años para buscar oportunidades profesionales. Justo este lunes, iba a estrenarse como concursante de Las estrellas bailan en hoy, talent de baile que emite Televisa.

Fede Dorcaz es el autor de Un pedacito, un tema que compuso en 2018 y que podía escucharse en el inicio del programa de Josep Pedrerol hace algún tiempo.

El pasado domingo, antes de que los medios españoles se hicieran eco de la impactante noticia, en la tertulia futbolística de Mega quisieron rendirle un pequeño homaneje haciendo sonar la canción. "Su música nos animó varias noches. Descansa en paz", tuitearon desde la cuenta oficial del programa.

No era la única conexión que el fallecido tenía con nuestro país. A los 13 años, se trasladó a vivir a Mallorca, lugar donde aún residen sus padres. El artista empezó a ejercer como modelo a los 18 años, en Barcelona, desfilando luego para importantes firmas como Dolce & Gabbana o Armani en Nueva York y Los Ángeles.

Estos días, los progenitores de Dorcaz se encuentran en México tramitando la documentación para repatriar el cuerpo a la isla balear. Para lograrlo, vecinos y amigos de la familia han hecho una colecta, y una vez se consiga el dinero suficiente, se espera que se le puedan hacer los homenajes y actos correspondientes.