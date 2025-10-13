Leire Martínez y la importancia de que el jurado de 'OT' siga el día a día del programa (y juegue con los memes de las redes)

Cuando Prime Video anunció el jurado de Operación Triunfo 2025, parecía haber consenso general respecto al mismo: fue tildado de "bombazo" rápidamente. Leire Martínez y Abraham Mateo eran los nombres más mediáticos de un grupo que completaban la ya veterana Cris Regatero y el productor Guille Milkyway, profesor de Cultura Musical en la edición de 2017.

Ahora que el concurso alcanza el mes de emisiones (este lunes se celebra la cuarta gala), los suscriptores a la plataforma van conociendo mejor a estos cuatro artistas en su faceta de jueces. Curiosamente, sin roles tan definidos como en temporadas anteriores.

En 2025, ya no existe ese papel de hueso duro de roer que encarnaba Concha Buika el año pasado, o Noemí Galera en la época de Telecinco, ahora directora de la Academia. O Risto Mejide, que llevó el personaje hasta las últimas consecuencias con sus durísimas valoraciones y sus intenciones de, dicho por él mismo, boicotear el programa desde dentro por una guerra con Josep María Mainat y Toni Cruz.

En estas primeras entregas, no pocos acérrimos al formato de Gestmusic acusaron al jurado de dar rodeos en las valoraciones, de confundir a los concursantes más que aclararles las ideas. Y, aunque en las dos últimas galas, han conseguido concretar, hay un miembro que lo hizo desde el minuto uno.

Se trata de Leire Martínez, aprovechando al máximo esta nueva etapa tras su controvertida marcha de La Oreja de Van Gogh hace casi un año. La donostiarra no solo ha arrancado su carrera musical en solitario, sino que ha sorprendido en un nuevo registro profesional: el televisivo.

Leire Martínez, jurado de 'Operación Triunfo 2025'. Prime Video

A dar las Campanadas de ETB en 2024 junto a África Baeta y Egoitz Txurruka, hay que sumar su trabajo como jurado de OT, pero también en la próxima edición de La Voz Kids, como asesora de Edurne.

Dos formatos musicales que dan protagonismo a elementos distintos. El primero, al participante, y el segundo, al coach. Gracias a su polivalencia, Leire Martínez tendrá la oportunidad de vivir de primera mano ambas maneras de hacer televisión con cantantes.

A La Voz Kids le quedan aún unos meses para ver la luz, pero lo que se percibe de Leire en su primera experiencia como juez es su esfuerzo por valorar al concursante bajo criterios precisos. Dando consejos que los triunfitos puedan aplicar a su futuro con la industria, donde, desde luego, hace mucho más frío que en la Academia.

Porque es notorio que la vasca sigue el Canal 24 Horas y las redes sociales. "Quítate el prejuicio de tener que darlo todo en cada canción. Te puedes lucir de muchas maneras, no hace falta que estés todo el rato arriba. Me ha gustado que tus propios compañeros te lo hayan dicho y tú lo hayas reconocido. A veces, por respeto a las canciones, menos es más", exponía hace siete días, al nominar a Laura, evidenciando conocer los entresijos de la convivencia de los chicos.

También en la tercera gala hasta se la vio abrazar un meme de X que daba a entender que se le notaba cuando iba a nominar a algún participante: "Me voy a tapar la boca, que luego se me nota si nomino o no".

De concursante a juez

Quizá tenga que ver que, antes de artista consolidada, Leire Martínez fuera talent de concursos y sepa a la perfección lo desconcertante que resulta una valoración difusa en esas circunstancias.

Antes de LODVG, fue concursante de la primera edición de Factor X en España. Y, como dato curioso, aspirante rechazada de Operación Triunfo en 2002, tras el boom que desató la generación de Rosa López, David Bisbal o Chenoa.