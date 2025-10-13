El embarazoso momento que vivió JJ Vaquero: "Cuando tiré el calzoncillo hacia abajo escuché mi nombre. Estaba mi madre"

Los humoristas y actores JJ Vaquero y Goyo Jiménez han visitado El Hormiguero para presentar su nueva película, Sujétame el cubata, en la que el primero interpreta a un hombre decidido a salvar su bar, El Erizo, del cierre inminente por problemas económicos. El nombre del largometraje ha dado pie a un juego en el programa de Pablo Motos.

El presentador de Antena 3 ha aprovechado para preguntar a los invitados alguna anécdota del mismo estilo. Goyo Jiménez ha sido el primero en lanzarse al agua y contar su historia: "Estábamos en Albacete y nos fuimos a Madrid, pero no nos quedamos ahí, porque acabamos en Italia".

El cómico explicaba que la Nochevieja la pasaron en la capital, pero la vuelta a casa se torció y no llegaron a su casa hasta el 9 de enero. "Se nos alargó la Nochevieja", explicaba entre risas. Después le ha tocado el turno a JJ Vaquero, que ha confesado que antes de ir al plató le ha preguntado anécdotas a su hermana para ir preparado.

"Estábamos un colega y yo en una sala de celebraciones a las afueras de mi barrio. Eran las Águedas, no sé si se estila fuera de Madrid, pero es donde cenas las mujeres. Viene el dueño del salón de celebraciones y nos dice que tenía unas señoras que habían contratado un estriptis, pero no había ido el boy", contaba el monologuista.

La cosa no quedó ahí. Vaquero ha seguido con su historia: "Nos dijo que si nos queríamos ganar 10.000 pesetas. En 1991 no eran 60 euros, con eso podías comprar el mundo". Motos ha optado por hacer una aproximación a euros, para que los espectadores lo entendieran, desvelando que eran unos 600.

"Mi colega dijo sujétame el cubata y yo dije sujétame la ropa", bromeaba el guionista. Y añadía: "Yo estaba esculpido en mármol, estaba para 20.000 pesetas, pero no quise negociar". Además, ha explicado que las personas que se dedican a ello saben cómo fraccionar el tiempo. Sin embargo, cuando empezaron a entrar las señoras, a él ya no le quedaba ropa.

"Cuando tiré el calzoncillo hacia abajo escuché 'José Juan'. Estaba mi madre", ha explicado. Su compañero, Goyo, ha intervenido para echarle más leña al fuego y, entre risas, comentaba: "Menos mal que su madre antes de salir le habría dicho que se pusiera una muda limpia".

Pero su madre no estaba sola, también estaba con ella la tía del cómico: "Mi tía Choni con una cámara de carrete". Pablo Motos se ha apresurado a contar que él tenía una de esas fotos, asegurando que es cierta la historia, aunque con algunos matices: "Estás quitándote ropa, pero lo de esculpido en mármol...".