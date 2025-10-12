La nueva aventura de Cristina Porta en EEUU: ganadora (y villana) de 'Top Chef VIP', el 'talent' que ahora se verá en La 1

Cristina Porta se ha consolidado como una auténtica estrella de los realities, alcanzando incluso reconocimiento a nivel internacional. Por primera vez, la periodista ha triunfado en un concurso en Estados Unidos: el pasado lunes, 6 de octubre, fue coronada como ganadora de la cuarta edición de Top Chef VIP.

Entre fogones, la excolaboradora de Mediaset logró cautivar a la audiencia de Telemundo y se alzó con un premio de 200.000 dólares. Sus primeras palabras fueron dirigidas a su compañero Paco, con el que se rumorea un posible vínculo amoroso: "Muchas gracias por acompañarme en este camino. Nos hemos ayudado muchísimo. Esto es solo para uno, pero no se puede caminar solo".

La presentadora del formato, Carmen Villalobos, aplaudió su discurso final. Es una de las personas que más ha empatizado con la concursante. De hecho, la actriz colombiana le dedicó unas palabras a través de sus redes sociales: “Felicitaciones. La entregaste toda. Tuviste una superevolución de principio a fin y por eso te mereces ese premio. Disfrútalo”.

Porta no se fue sin agradecer al equipo del programa por su acogida y sus consejos: "No habría llegado hasta aquí sin vosotros". Entre lágrimas, dedicaba su trofeo a una de las personas más importantes de su vida: "A Pau, mi sobrino. Sé que va a estar muy orgulloso de que la 'tata' lo haya conseguido. Va por ti".

Sin embargo, momentos emotivos como los de la entrega final no han sido los que han destacado en su trayectoria. La experiencia de la presentadora de televisión en Top Chef VIP no ha sido un camino de rosas. Ha protagonizado varios momentos de tensión durante esta temporada, como los fuertes enfrentamientos con Curvy Zelma y Sergio Sendel.

Cristina Porta en 'Top Chef VIP 4'. Telemundo

El carácter de la española no ha dejado indiferente a nadie y es lo que ha provocado que se convierta en una de las más criticadas de la edición, tanto por sus compañeros como por el público. "Siento que ellos se ponen más histéricos que yo. Cuando oyen mi voz me dicen que he perdido los nervios y no. Los pierden ellos", comentaba Porta sobre el equipo vinotinto.

Aun así, sus contrincantes no han podido con ella. Cristina se convirtió en la número uno de la cocina gracias a un plato que contaba con el visto bueno de uno de los chefs más reconocidos en España: Dabiz Muñoz.

Cristina Porta en 'La casa de los famosos'. Telemundo

Este formato se recuperará próximamente en España de la mano de RTVE, que prepara la adaptación Top Chef: Dulces y Famosos. Un espacio que fue adquirido por Bravo en el año 2006 y, posteriormente, por Atresmedia en el año 2013 y contaba con Alberto Chicote como presentador.

'La casa de los famosos'

Cristina Porta saltó a la fama en Latinoamérica gracias a su participación en la cuarta edición de uno de los realities más conocidos: La casa de los famosos. En su paso por el concurso, hizo gala de una arrolladora personalidad, posicionándose contra sus compañeros cuando creía necesario.

Fue tal su apuesta por la sinceridad, que no dudó al enfrentarse a uno de sus contrincantes, el actor mexicano Alfredo Adame, al que acusó de "misógino y machista". Lo confrontó con un discurso feminista que fue muy aplaudido por los seguidores del programa, sobre todo, por los españoles que siguieron su paso por la casa.

Ambos se enfrentaron mano a mano a la expulsión, de la que salió victoriosa la periodista. A pesar de ello, no logró ganar el reality y quedó en décima posición. Eso sí, no ha sido un obstáculo para la carrera internacional de Porta. La catalana ha ido escalando gracias a sus polémicas y a su papel de "villana". Un caso similar al de Oriana Marzoli en realities chilenos en los últimos años.

Cristina Porta en el plató de 'Secret Story'. Telecinco

Sus realities en España

En España, su figura era reconocida por su labor como periodista deportiva. Fue su entrada a la casa de Secret Story la que cambió el rumbo de su trayectoria. Su paso por el programa estuvo marcado por una relación con otro de los concursantes, Lucas Onestini.

Se conformó con el segundo puesto, mientras que su pareja de aquel entonces conseguía llevarse el maletín. El amor entre ambos se terminó poco después de terminar el concurso, dando paso a especulaciones sobre el fin de su vínculo y, también, sobre supuestos comportamientos tóxicos del italiano en el formato de Telecinco.

🌸 El debate final de #VayaVacaciones 🌸



Los concursantes se reencontrarán en plató para revivir sus vacaciones inolvidables y solucionar sus conflictos 💐💥



📺 El jueves a las 22:00 en @telecincoes 🔴 https://t.co/FU4QiPLM4c pic.twitter.com/2FERfILdSV — Vaya vacaciones (@vayavacaciones) August 14, 2023

Un año después, formó dúo con Jorge Pérez, exconcursante de Supervivientes, para entrar en un espacio que Mediaset había creado para el periodo estival: ¡Vaya vacaciones! Esta vez, Cristina Porta sí se alzaba con la victoria, ganando su primer reality en el país.