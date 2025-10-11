Lydia Lozano, a lágrima viva al hablar del estado de salud de su marido: "Lo han operado de urgencias. Sigue en el hospital"

De viernes ha contado con un tertuliano menos en este pasado 10 de octubre. Lydia Lozano estaba ausente de su silla de panelista por un importante motivo: su marido ha sido operado de urgencias. Desde plató, Santi Acosta y Bea Archidona han contactado con la periodista, quien no ha podido reprimir sus lágrimas.

Esta semana, se supo que Charly, esposo de la icónica comunicadora, había sido hospitalizado para operarse de emergencia. Lozano no ha querido separarse de su pareja, apoyándole en este momento tan delicado de salud.

“Después de varios meses que hemos tenido complicaciones con la espalda de Charly, el martes lo han operado de urgencia. Sigue en el hospital”, ha compartido la periodista a los presentadores desde las inmediaciones del centro sanitario.

La colaboradora no ha podido evitar llorar al hablar de la situación de su esposo, siendo consolada por Acosta y Archidona desde el plató.

“Queda mucho tiempo y ha tenido muchos problemas con la espalda. Ha sido duro, unos meses muy duros”, expresaba entre lágrimas, compartiendo a sus compañeros del magacín nocturno que Charly está “dopado” para poder aguantar el dolor tras la operación.

Bea Archidona, Santi Acosta y Lydia Lozano en 'De viernes'. Mediaset

Lydia Lozano ha señalado que, aunque su marido se está recuperando, le queda una fase larga de post-operatorio. “Le esperan meses muy duros de rehabilitación”, ha revelado, señalando el férreo apoyo de sus compañeros de profesión, al recibir mensajes de amigos y cercanos.

La periodista revelaba que su esposo “tiene una cicatriz de 30 centímetros”, señalando la gravedad a la que se está enfrentando Charly y cómo la rehabilitación se antoja complejo.

Lozano se serenaba y confesaba a Acosta y Archidona lo cuesta arriba que se le está haciendo. La periodista revelaba que no deja de estar de un lado para otro en el hospital. “Es muy duro, sobre todo porque soy hiperactiva”, compartía.

La tertuliana expresaba que ha tenido que hacerle “de todo” a su marido, dado que le ha tenido que “afeitar y cortar las uñas de los pies”. Lejos de verlo como un problema, la periodista lo compartía con una sonrisa, mostrando así cómo está siendo el apoyo fundamental para su marido.

A pesar del desgaste emocional, Lozano señala que espera que todo salga “bien”. “Menos mal que hemos llegado a tiempo”, admitía con gesto de alivio. A pesar de que la operación ya ha pasado, la comunicadora se mostraba agotada.

Lozano quería aprovechar esta conexión en directo para agradecer a Santi Acosta que se haya preocupado por la salud de su marido. “Desde esta semana, para mí, eres un gran presentador”, confesaba.

“Me ha llamado Santi todos los días para saber [cómo está Charly]. Lo conté en la reunión de temas la semana pasada. La verdad que Santi, al igual que todos mis compañeros y la dirección. Pero Santi, me has sorprendido. Estás entre mis favoritos”, declaraba con una sonrisa.