Juan del Val, sobre la propuesta de Yolanda Díaz sobre los permisos por fallecimiento: "Propaganda pura"

Yolanda Díaz ha vuelto a poner el foco en un debate propuesto por ella. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo ha propuesto ampliar el permiso retribuido por fallecimiento de familiares hasta un total de 10 días, frente a los 2 actuales (4 si hay desplazamiento).

Durante un desayuno informativo organizado por la agencia Europa Press, Díaz lanzó esta propuesta sin informar a sus compañeros del Consejo de Ministros, tal y como reveló EL ESPAÑOL.

De la misma manera, la ministra proponía también días retribuidos para el cuidado de familiares en paliativos. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha señalado que este tipo de propuestas deben contar con una negociación con Patronal y Sindicatos, cosa que no ha sucedido.

El tema ha sido debatido en La Roca, donde Juan del Val se ha mostrado muy crítico con esta propuesta. El autor no ha dudado en resaltar la importancia de abrir un debate sobre la ampliación de los permisos de trabajo en caso de fallecimiento de familiares cercanos (como padres, hijos o cónyuges).

Ahora bien, el autor de Bocabesada ha tachado de “propaganda pura” una propuesta que Díaz no ha negociado ni con las empresas ni con los representantes de los trabajadores y ni siquiera con sus propios compañeros de Gobierno.

Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“¿Pero esto qué es? Insisto, sólo digo que no sé cuántos días son. Sólo es una medida propagandística para salir, independientemente de que pudiera llevar razón. ¿Pero cuál es la propuesta?”, cuestionaba Del Val.

Juan Luis Cano respondía que señalando la propuesta de los 10 días. “Pero eso dónde se propone. ¿En un atril o se propone una ley que se consensue con las empresas, como dice su compañero de Gobierno? Entonces, ya sería en serio. Si no, es propaganda pura”, sentenciaba.

Carmen Ro y Juan del Val en 'La Roca'. Atresmedia

“Me parece que se ha quedado corta. 10 días son pocos. Considero que es lamentable seguir en una sociedad en la que te dan 15 días naturales por casarte y si se muere tu madre, tu padre, tu marido o tu mujer sólo te dan 2”, expresaba previamente Carmen Ro.

“Lo que se está hablando aquí y, hago referencia a las palabras de Carlos Cuerpo, es que habrá que hablar con todas las partes”, apostillaba Nuria Roca.

“No puede ser que tengas los mismos días para hacer una mudanza que asumir que se te ha muerto un hijo. Es indignante que la ley no contemple eso, pero tampoco puede ser que no estén informados de esta propuesta en tu propio Gobierno. No digo ya los empresarios, pero que el ministro de Economía no esté informado… parece una propuesta electoral”, manifestaba Marta García Aller.

“Es algo tan serio, que merece que se tome como tal”, añadía. “Por supuesto”, concluía Juan del Val.