Así es 'The Box', el concurso de éxito internacional que Atresmedia adaptará en España: contará con 12 famosos

Atresmedia sigue sorprendiendo en la nueva temporada televisiva. Esta vez, apuesta por traer a España uno de los formatos televisivos más exitosos del panorama internacional, The Box. Este innovador reality, estrenado en 2025 y con el mayor número de versiones en todo el mundo, se prepara para su llegada al país como una de las grandes revelaciones del año.

Un concurso de competición protagonizado por 12 rostros conocidos que permanecen aislados en icónicas cajas individuales. Sin conocer su destino ni lo que les aguarda, en cada episodio las puertas se abren para revelar un desafío completamente inesperado que deben afrontar sin instrucciones, pistas ni contexto.

The Box se ha convertido en pocos meses en un gran éxito y en una auténtica revelación televisiva en todo el planeta: es el formato estrenado en 2025 que cuenta con más adaptaciones internacionales. Se estrenó triunfando el pasado mes de enero en Noruega (TV2), convirtiéndose en el estreno más visto del canal y ha sido ya renovado por una segunda temporada.

Un éxito que se ha replicado en otros países como Dinamarca (TV2), donde el programa también ha triunfado cerrando su primera temporada con máximo de audiencia y en Finlandia (Nelonen), donde también ha sido un éxito.

Otras grandes cadenas europeas como ITV1 (Reino Unido), TF1 (Francia), RTL4 (Holanda) o TV4 (Suecia) ya preparan sus respectivas adaptaciones. Al igual que Atresmedia, que traerá el formato a España.

Imágenes de 'The Box'. Atresmedia

Mecánica de 'The Box'

12 famosos son los protagonistas de The Box. Ellos deben enfrentarse a todo tipo de desafíos sin conocer ningún tipo de información previa sobre ellos. Cada episodio presenta dos pruebas (una individual y otra grupal) y un duelo final.

En cada entrega, el perdedor del duelo final abandona la competición. En el episodio final, cuatro concursantes se enfrentan en los últimos desafíos. Solo tres alcanzan la prueba definitiva: elegir una entre tres cajas idénticas. Solo una contiene el gran premio de 50.000 euros.

Entretenimiento en Atresmedia

The Box entra a formar parte de la familia de grandes formatos de Atresmedia en su apuesta por estar a la vanguardia de lo que resuena en todo el mundo. En Atresmedia residen los formatos más adaptados del mundo, como Mask Singer, El 1%, Traitors o La Voz.

Atresmedia tiene en sus manos formatos que han sido y son reconocidos de manera internacional por el gran éxito que los ha acompañado a lo largo de los años, como Drag Race España, ¡Boom!, La ruleta de la suerte, Pasapalabra, ¿Quién quiere ser millonario? o Atrapa un millón.