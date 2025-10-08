Mónica Naranjo desvela el secreto mejor guardado de 'La isla de las tentaciones': "¿Te metiste en un váter?"

Mónica Naranjo fue presentadora de la primera edición de 'La isla de las tentaciones'

Mónica Naranjo fue una de las invitadas de este martes, 7 de octubre, a Late Xou. La cantante visitó a Marc Giró para presentar su nueva gira internacional, con la que celebrará sus 30 años sobre los escenarios. Y, como es habitual, la entrevistada regaló a los espectadores de Televisión Española alguna que otra historia curiosa.

"Te voy a contar una anécdota", adelantó Naranjo en determinado punto de su charla con Giró. Para situar al presentador y la audiencia en contexto, pidió que se trasladasen al verano de 2019, cuando la primera edición de La isla de las tentaciones, programa que presentaba, estaba en fase de preproducción.

"Estábamos a punto de estrenar La isla de las tentaciones. Y me piden que, por favor, componga la cabecera", recordó la artista. "Yo estaba entre entradas, salidas y viajes. Me acordaré toda la vida de que terminé componiendo la canción en un lavabo".

"Habíamos acabado de celebrar el Pride en Nueva York, con todo mi equipo. Estábamos en la sala VIP del aeropuerto, que ellos se quedaron festejando aún el Pride, que no acababa nunca", señaló, y Marc bromeó: "Me han contado a mí que todavía queda gente ahí celebrando ese Pride".

"Yo te digo que se han quedado ahí. Y alguno se subió al avión con una cogorza tremenda", añadió ella, explicando que tenía una melodía rondándole la cabeza todo el rato, pero que necesitaba un lugar silencioso para desarrollarla.

"Y dije: 'Mira, voy a buscar un sitio donde haya un poquito de tranquilidad'. Y me fui al váter", reveló. "Es que los váteres... Entonces, ¿te metiste en el váter?", preguntó, atónito, el conductor de Late Xou.

#LateXou | Mónica Naranjo sobre cómo escribió la sintonía de ‘La Isla de las Tentaciones’: “Se compuso en un lavabo público”.



pic.twitter.com/Wxn0deOJV3 — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) October 7, 2025

"Me fui al váter de la sala VIP. Me senté en el váter. Me encerré en mí misma y cogí la grabadora. No tenía otra manera de hacerlo", reconoció Mónica. Acto seguido, empezó a tararear los primeros compases de Tentación, el tema que abre el reality show de Telecinco.

Al parecer, "la tranquilidad" le duró poco a Mónica Naranjo. Una persona no tardó en llamar a la puerta para reclamar su lugar. "Señora, que me estoy meando", soltó Giró, tratando de escenificar el cómico momento. "Y ya os digo. Esa canción se compuso en un lavabo público", expuso autora de éxitos como Sobreviviré o Pantera en libertad.