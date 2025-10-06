Adiós a Marc Márquez en 'El Hormiguero': el piloto causará baja este martes, pero ya tiene sustituto en Antena 3

Cambio de planes en El Hormiguero. El pasado jueves, como es habitual, Pablo Motos anunció la lista de invitados de esta semana. Sin embargo, una de las visitas tendrá que esperar: concretamente, la de Marc Márquez, que estaba prevista para el martes.

Este domingo, Márquez se lesionó en el Gran Premio de Indonesia, solo siete días después de proclamarse campeón del mundo de MotoGP. Marco Bezzecchi tiró al español en la primera vuelta de la carrera de Mandalika, lo que le provocó una fractura en el hombro derecho.

Este lunes, tras pasar diversas revisiones médicas para comprobar el alcance de la lesión, el catalán ha tenido que cancelar su compromiso con el formato de 7yAcción. Eso sí, el equipo ha hecho gala de su rapidez y eficiencia característica y el deportista ya tiene sustituto: se trata de Jeremy Allen White.

