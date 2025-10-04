César Vallejo, codirector del Benidorm Fest, revela nuevos detalles: "Estamos en el camino de ganar Eurovisión"

A la espera de si España se retirará o no del 70 Festival de Eurovisión, el Benidorm Fest 2026 sigue su curso. Dentro del XIX Congreso OGAE Spain, César Vallejo, codirector del certamen que elige al representante de España en el Festival de la Canción, ha dado nuevos detalles sobre la siguiente edición.

Vallejo tiene claro que busca que el certamen se celebre, por fin, en España. “Queremos ganar Eurovisión, estamos en el camino y preparados para celebrarlo”, ha expresado en el congreso.

El también jefe de la delegación española en Eurovisión ha señalado que busca adelantar los plazos del Benidorm Fest de cara al próximo año. “Mi intención es que los plazos del Benidorm Fest se adelanten y el año que viene la recepción de canciones sea de marzo a junio”, expresaba.

Vallejo revelaba que los candidatos se sabrán en estas próximas dos semanas y que sus respectivos temas serán presentados de manera oficial el 18 de diciembre.

Por un lado, los aspirantes a alzarse con el Micrófono de Bronce se conocerán antes de saber si España participará en la 70 edición del Festival de Eurovisión. Ya el 18 de diciembre se conocerán las canciones, a sabiendas si serán para representar al país ibérico en Viena o sólo para convertirse en campeón del Benidorm Fest.

César Vallejo en un evento en Torrespaña. RTVE

En esta edición, no sólo se presentarán los cantantes y los temas, sino que “las puestas en escena” de cada aspirante “estarán listas en diciembre”. “Mi compromiso es que el Benidorm Fest y Eurovisión sean un espacio seguro para nuestros artistas”, detallaba Vallejo.

El codirector del Benidorm Fest ha señalado que este alto nivel de compromiso y calidad no es sólo asunto suyo, sino de un equipo que le gusta enfrentarse a nuevos retos. “Aunque yo no estuviera, habéis demostrado una gran capacidad de resistencia”, expresaba, señalando que “España tiene grandes directores artísticos”.

Las votaciones durante la semifinal de esta edición 2024.

Entre las novedades de esta quinta edición está el que “habrá ensayos con público”. “Por lo tanto, la capacidad será mayor”, expresaba Vallejo, quien también revelaba que toma nota de los comentarios del público.

“Las críticas duras son bienvenidas, y gracias a ellas se han mejorado muchas cosas, pero deberíamos hacer un pacto contra el odio en redes sociales”, compartía, advirtiendo que, entre dichos comentarios, no todos son constructivos.

Vallejo reconocía que uno de los principales retos es lograr que nombres consagrados se atrevan a pasar por el certamen. “Las discográficas demuestran interés en el Benidorm Fest, pero les cuesta ofrecer grandes nombres, aunque es probable que esta edición tengamos algo por lo que empezar, de todas maneras, eso no es lo determinante”, detallaba.