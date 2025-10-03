'Zoomers', la serie que desafía el prejuicio de "la generación de cristal": "Tenemos facilidad para reírnos de nuestras dificultades"

La llegada de Zoomers a Prime Video marca un hito en la ficción española al romper barreras sobre la Generación Z. Una serie que pretende esquivar los prejuicios sobre los jóvenes desde la perspectiva de Javi, el personaje que interpreta Biel Rossell.

Berta Castañé es otra de las protagonistas. Se pone en la piel de Lorena, que afronta su primer año universitario “soñando con dedicarse al mundo de las redes sociales mientras trabaja para pagarse sus propios estudios”. Lo que más destaca es el proceso personal que viven los protagonistas, sumergidos en “un momento de búsqueda personal, intentando construir una nueva identidad”.

Esta introspección refleja una de las claves de la serie: los caminos que pueden tomar los jóvenes en la actualidad. Según expresa la catalana a BLUPER en el FesTVal de Vitoria, Zoomers “cuenta tanto lo bueno como lo malo de los personajes” y se aleja de los estereotipos.

Biel, por su parte, define su papel como “muy excéntrico y extrovertido, con mucha facilidad de palabra”, porque asegura que “Javi construye una fachada para esconder un trauma pero, a la vez, siente la necesidad de mirar hacia dentro”.

Además, plantea que una de las grandes virtudes de la serie es que “puedes comentar y contar la generación desde un punto de vista sin moralejas”, lo que permitió a los actores trabajar con libertad.

Biel Rosell en 'Zoomers'. Prime Video

Ambos intérpretes coinciden en destacar el uso del humor negro y la naturalidad con la que abordan la realidad cotidiana. “Tenemos facilidad para reírnos de las dificultades que vivimos”, comenta Berta, mientras que Biel recalca que “una comedia nace de un buen drama y aquí todos los personajes huyen de algo, aunque el trauma de Javi esté más presente”.

"No suele pasar que los productores tengan tantas ganas de contar bien una historia de una generación que puede ser ajena"

Otro de los aspectos más celebrados por ambos actores fue el ambiente de trabajo. “Fue una maravilla, se suele decir que se hace mucha piña, pero aquí realmente se creó algo especial, muy cómodo, lo pusieron muy fácil”, recuerda Berta.

Biel apunta a la entrega del equipo creativo, destacando que “no suele pasar que los productores tengan tantas ganas de contar bien una historia de una generación que puede ser ajena, pero también cercana”.

¡El próximo Viernes 3 de Octubre se estrena "Zoomers" la nueva serie grabada en Salamanca! 😍

🎬

Rodada el pasado verano, y con la participación de 800 extras de la ciudad, se estrenará en Prime Vídeo. 😍

🎬

Entérate de +eventos en: https://t.co/NUyJyEXmID pic.twitter.com/yJSMsyszC8 — Conciertos Salamanca (@ConciertosenSal) September 24, 2025

La pluralidad y diversidad del reparto, junto al rodaje en Salamanca, aportaron aún más autenticidad: “La ciudad es casi un personaje más. Hay muchas tramas que pasan ahí, desde la fiesta universitaria hasta las actividades de integración de los nuevos estudiantes”.

"Evita caer en el cliché y desliga a la generación del tópico del cristal”

Zoomers también aspira a ser un puente intergeneracional. Biel cree que “va a conectar no solo con la Generación Z, sino con los padres de la Generación Z y con su alrededor, porque ayuda a entender un poco más a sus hijos, a sus hermanos, a todo el mundo”. Una representación que evita caer en el cliché y “desliga a la generación del tópico del cristal”, como menciona el actor.

Las expectativas ante el estreno son altas. Biel expresa el deseo compartido por todos los que participaron en la serie: “Ojalá haya segunda temporada. Ahora que vaya bien, que la vean y que la quieran tanto como nosotros”.