Tamara Falcó, tajante sobre la propuesta del "síndrome posaborto": "Hay una ideología detrás, pero también estudios"

Entre otros asuntos, este jueves, en la tertulia de El Hormiguero se abordó la propuesta de Vox que aprobó el Ayuntamiento de Madrid para obligar a informar a las mujeres sobre el llamado "síndrome posaborto". Un síndrome sobre el que no existe ninguna evidencia científica, como reconoció después el propio José Luis Martínez-Almeida.

Pablo Motos señalaba: "Almeida ha recogido cable este mediodía diciendo que 'este síndrome no es una categoría científica reconocida'". "Ha admitido que no tiene base científica y Vox ha presentado una propuesta basada en un bulo", reiteró Cristina Pardo, añadiendo que al alcalde "le han pegado un toque desde la dirección del Ayuntamiento porque él no necesita los votos de Vox, tiene mayoría absoluta".

"Si ha apoyado esta propuesta es porque está de acuerdo", expuso Pardo, y Juan del Val admitió no entender la actitud del partido verde de "entrar en todos los charcos que le perjudican". "Ahora han abierto este melón que no te lleva a ninguna parte". "Es tema superado socialmente", insistió la también presentadora de Más Vale Tarde.

Era entonces cuando Tamara Falcó rompía su silencio para intentar rebatir a sus compañeros de charla. Lo hizo leyendo un estudio "de una publicación importantísima y muy reconocida" que siguió embarazos entre 2006 y 2022 en hospitales de Quebec.

"El estudio comparó a más de 1,2 millones de mujeres que dieron a luz en los hospitales de Quebec con más de 28.000 que abortaron. Este reveló que las tasas de hospitalización por salud mental fueron más altas después de abortos inducidos que en otros embarazos", aseguró la hija de Isabel Preysler.

Cristina Pardo y Tamara Falcó, en la tertulia de 'El Hormiguero' este jueves. Atresmedia Televisión

"Así que eso de que no hay ninguna base científica... Tampoco", afirmó, rotunda, Falcó. El resto de tertulianos no tardaron en saltar. "Lo que creo es que si una persona acude a que le interrumpan el embarazo voluntariamente, entiendo que todos los profesionales que te van a arropar en ese momento te van a ofrecer esa información", subrayó Nuria Roca.

"Lo que no me parece de recibo es que te obliguen a informarte de forma verbal y escrita de algo que no existe", lamentó la conductora de La Roca, mientras que la marquesa de Griñón argumentó que "en cualquier cosa médica que te hagas te van a obligar a firmar".

Según recordó Del Val, el análisis que leyó Tamara es el mismo que leyó la portavoz de Vox para justificar la iniciativa. "Esto es un estudio científico, yo no sé qué leyó la portavoz de Vox", le espetó ella, al tiempo que Juan insistía en que no tiene nada que ver con "la ciencia", sino con la "ideología".

"Vale, puede que haya una ideología detrás, no lo dudo. Pero también hay unos estudios. No me lo estoy inventando, lo puedes buscar", comentó Falcó, elevando el tono, y agregando: "Si fuera abortar y fuera una niña de menos de 25 años, me gustaría saber que tengo posibilidades. Me encantaría que me lo explicaran".

Tras unos segundos más de intercambio de opiniones, el presentador del programa de Antena 3 consideró que ya se había hablado suficiente de un tema que, estaba claro, iba a generar polémica: "Hemos entrado en bucle". Y es que no es ningún secreto que Tamara Falcó, fiel creyente, sostiene una postura provida.