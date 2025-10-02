Salma de Diego, de 'OT 2025', lanza su alegato sobre el feminismo: "El hombre también es víctima del machismo"

Más allá del tradicional pase de micros, así como de los veredictos del jurado, la edición 2025 de Operación Triunfo ha dejado esta semana un momento muy aplaudido por los fans. Salma de Diego, una de las participantes más queridas por la audiencia, ha dejado una interesante reflexión sobre la importancia del feminismo.

Todo surgió durante una conversación con Guille Toledano, quien se declaraba como una persona “ignorante” en “hablar de estos temas”, en referencia al feminismo y otros asuntos sobre derechos.

“Yo lo hago con mi mejor intención. Es decir, no quiere echar la culpa ni a un bando ni a otro”, expresaba. “Es que no se trata de bandos, sino de personas”, matizaba Salma de Diego. “Pero se fragmenta en hombres y mujeres, me refería a eso”, replicaba el de Cabanillas del Campo.

Salma le explicó por qué el feminismo es tan importante y qué es lo que no está funcionando en el debate público. “Lo que defiende el feminismo es esto, la igualdad”, explicaba, señalando previamente que no se trataba de una batalla de hombres contra mujeres.

“Hay tantas personas que creen que el feminismo es hembrismo y no es verdad”, explicaba la joven de Benidorm, recordando también los casos de violencia machista. “No habría un apartado de violencia de género, si no hubiera un componente” relacionado con el machismo.

Imagen de la Academia de 'OT 2025'. Prime Video

“¿Eso quiere decir que todos los hombres son unos agresores? Por supuesto que no. ¿Quiere decir que todas las mujeres sean unas víctimas? Pues tampoco”, añadía Salma.

Para argumentar su alegato, Salma recordó que el machismo y el patriarcado no sólo afectan a la mujer, sino también al hombre. “La propia víctima también es el hombre. ¿Cuántas veces se ha dicho que ellos no lloran?”, cuestionaba.

6 minutos de discurso feminista de SALMA DE DIEGO



queen #OTDirecto1O pic.twitter.com/3uyOyVVLN4 — Diego. (@cabriadiego) October 1, 2025

“¿O que el tío debe tener un miembro viril así de grande y tiene que ser un ‘destroyer’ y estar a la altura? Eso es agotador para una persona: cumplir esas expectativas y ese rol que os imponen a vosotros”, reflexionaba.

“El machismo lo sufre todo el mundo, en especial las mujeres, pero no nos olvidemos que los hombres también. Están estos roles impuestos por el patriarcado”, exclamaba, señalando que ella estaba muy interesada en hablar de estos aspectos.

Su compañero de Academia estaba de acuerdo con ella. “Hay muchos chicos que han decidido taparse los ojos, mucha gente joven. ¡La cantidad de desinformación que hay!”, alarmaba la joven.

Esta semana, tanto Salma de Diego como Max Navarro se juegan su presencia en la Academia. El primer expulsado fue Iván Rojo, en la gala de este pasado lunes 29 de septiembre. Será el 6 de octubre cuando se sepa si Salma o Max sigue concursando.