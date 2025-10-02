Ana Rosa Quintana, sobre la flotilla de Gaza interceptada: "Sabían a lo que iban y están intentando llegar a su destino"

La flotilla que se dirigía a Gaza que ha sido interceptada por las fuerzas israelíes en aguas internacionales está marcando la actual de este jueves 2 de octubre. De hecho, Ana Rosa Quintana se ha referido a este suceso en su editorial previo al sumario de El programa de AR.

Quintana comenzaba inicialmente con una crítica a Sánchez por las propuestas que ha lanzado en Copenhague, dentro de la Cumbre Informal del Consejo Europeo, en el que los 27 representantes de Estado y de Gobierno de la UE se han reunido para tratar asuntos de Defensa y Seguridad.

Sánchez ha rehusado aumentar el gasto en Defensa más allá del 2,1% del PIB, a pesar de las presiones para que llegue al 5 %. El Presidente defendía una “visión 360”, señalando la importancia de invertir en políticas climáticas como inversión en seguridad.

“Algo huele a propaganda en Dinamarca. Nuestro Presidente ha decidido desmarcarse del resto de socios europeos en la Cumbre de Copenhague. Con Putin acechando, la mayor parte de los líderes europeos proponen incrementar el gasto en Defensa. Sánchez se desmarca y trata de colar la lucha contra el cambio climático como gasto en Defensa”, empezaba en su editorial Quintana.

“Como si los coches eléctricos nos protegieran de los drones rusos. Eso sí, cuando viene una DANA o un incendio, recurre al ‘si quieren ayuda, que la pidan’. Los países del bloque del este y el norte de Europa nos están pidiendo ayuda”, proseguía.

“Incluso la ha pedido la primera ministra danesa, que es socialdemócrata como Sánchez. Nuestro Gobierno es el único que se pone de perfil, ofreciendo molinos de viento como gigantes para hacer frente a la amenaza rusa”, continuaba.

Quintana enlazaba así el tema con lo sucedido con la flotilla que iba hacia Gaza. “Sin embargo, mandamos un buque de guerra para proteger a una flotilla que está siendo interceptada por Israel”, advertía.

“Una cortina de humo que han desmontado los socios de Sánchez, Sumar y Podemos, que exigen que un buque militar acompañe hasta Gaza a los barcos de la flotilla, pese a que se puede provocar un conflicto bélico internacional en el que se vería envuelta España”, expresaba.

La periodista mostraba la paradoja de cómo “los abanderados del ‘No a la guerra’ animan, de esta manera a un navío con bandera española entrar en las aguas de un país en guerra, sin importar las consecuencias”.

A pesar de ello, la comunicadora ha señalado la buena voluntad de la flotilla por ofrecer ayuda humanitaria a los civiles de la Franja. “Sabían a lo que iban y están intentando llegar a su destino”, compartía.

“Para colmo, el debate sobre el embargo a Israel se lleva al Parlamento el 7 de octubre, el día que se cumple el segundo aniversario de la masacre perpetrada por Hamás en Israel. Una matanza de civiles que provocó esta guerra”, recordaba la presentadora.

“Los ministros de Sánchez han pasado de animar de manera irresponsable a la flotilla a llegar a Gaza a pedir responsabilidades para que no lleguen a Gaza. Una propaganda que ha quedado desmontada entre los socios del ‘No a la guerra’, pero envíenos un buque de guerra a la zona de exclusión marítima. El Gobierno está a la deriva, flotando entre escándalos”, señalaba Quintana.