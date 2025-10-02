Silvia Alonso y el desafío de sumergirse en un personaje para 'La caza. Irati' sin saber demasiado: "Da mucho vértigo”

Silvia Alonso se ha sumergido en la selva de Irati para la nueva temporada de La caza, acompañando a su gran amiga Megan Montaner y a Félix Gómez. Encarna al personaje de Gloria Mencía, una nueva inspectora del equipo de la UCO que llega a la zona para vislumbrar luz en medio de la tragedia.

La actriz, ilusionada por formar parte de la serie, revela en la charla con BLUPER que su llegada no fue casualidad, ya que había visitado rodajes anteriores por su amistad con la protagonista del thriller. “Estuve a punto de estar en la serie antes, pero por fechas y proyectos distintos no pudo ser. Por eso estoy tan contenta de haberme incorporado ahora, yo era fan”, afirma.

El enclave natural era esencial para conseguir crear la magia en la cuarta temporada. Un lugar que ha ayudado al elenco a entrar en el papel: “Nunca he estado tan feliz en un rodaje fuera de casa. Estaba en medio de la montaña, abría la ventana y veía vacas, salía para hacer rutas sola por la sierra, que siempre me ha aterrorizado. Para mí, eso era un sueño”.

Además, Silvia confiesa que “tengo en mi percepción mucho contraste entre esa selva que se ve en la serie, fantasmagórica y que da un poco de miedo, y mi sensación que era todo lo contrario”. Las condiciones extremas de rodaje, lejos de asustarla, consigueron alentarla más: “Había unas inclemencias loquísimas: un viento que daba miedo, lluvia, niebla... pero estaba feliz”.

Sobre el reto de interpretar a Gloria Mencía, la actriz bromea con su afán como “defensora de la justicia” en la ficción: “He sido Guardia Civil, militar, policía, Guardia Civil otra vez…tenemos cara de justicia". Aun así, su incorporación como parte del elenco principal ha supuesto un nuevo desafío en su carrera.

Silvia Alonso en el FesTVal de Vitoria. Gtres

Alonso desvela que la integración fue “muy rápida y eso siempre da mucho vértigo” al tratar de poner todo el ímpetu en un personaje nuevo que hay que construir desde cero. Sus compañeros han sido fundamentales: "Sentí que me acogían muy rápido y que todo era bastante fácil, pero lo más complicado fue que tuve poco tiempo para preparármelo porque venía de otro proyecto”.

Y, además de esa dificultad, añade que lo peor fue “el frío, porque tiritaba muchísimo, me contraigo viva, me quedo así y ya no puedo hablar”. “Ha habido días que han sido realmente difíciles, pero luego el resto ha sido una delicia”, revela.

"El creador sabe muchas cosas sobre nuestro personaje que a nosotros no nos cuenta"

Si algo llama la atención de su personaje son las capas y secretos que oculta, forma parte de un misterio que ni ella misma puede resolver: “Nadie sabe si su personaje será principal sospechoso o qué le deparará el futuro, ni siquiera yo. Agustín, el creador, sabe muchas cosas sobre nuestro personaje que a nosotros no nos cuenta. Todo puede pasar, ojalá mi personaje viva cosas locas”.

“Ese misterio es uno de los grandes motores de la serie, y obliga a inventar incluso el pasado de tu personaje e imaginar cómo podría evolucionar”, cuenta con entusiasmo.

Félix Gómez y Silvia Alonso en 'La Caza. Irati'. Movistar Plus+

Acerca del género del thriller, Alonso comenta que se trata de "jugar" y considera que es "súper agradecido, que te pongan una buena música, que te pongan una buena cámara lenta. Son situaciones normalmente tan alejadas además de la realidad que es muy divertido, a mí me parece muy divertido”.

Silvia Alonso, que se declara seguidora de títulos como Silo, Rapa o Hierro, concluye dejando claro que su experiencia en la montaña de Irati marca una etapa feliz de su carrera. Los creadores de la serie apuestan fuerte por cada temporada, y la actriz afirma que, mientras la historia y las condiciones acompañen, siempre tendrá ganas de volver.

"Sin un buen ambiente de trabajo y sin conexión con el equipo, lo demás no vale tanto. Aquí han conseguido las dos cosas"

“Puedes tener una historia increíble, pero sin un buen ambiente de trabajo y sin conexión con el equipo, lo demás no vale tanto. Aquí han logrado las dos cosas”, concluye.