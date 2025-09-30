El pastizal que vale una máscara de ‘Mask Singer’: ‘Tesoro o cacharro’ desvela el coste del traje que llevó Pastora Soler

El concurso de laSexta Tesoro o Cacharro sigue desvelando los entresijos del universo de Antena 3. En entregas anteriores desveló que el traje de Le Cocó para la final de Drag Race España costaba 1.000 euros, y que el de Cristina Pedroche de las Campanadas de este año, 30.000. Esta noche, el programa ha buceado en el armario de Mask Singer, y ha informado de cuánto cuesta una de sus máscaras.

En concreto, estaba en el juego el traje de Pavo Real que Pastora Soler lució durante la primera temporada. Un espectacular atuendo que, como detalló Marc Flotats, el experto de Tesoro o cacharro, es un traje que tuvo tres meses de trabajo, con plumas pintadas a mano, hecho expresamente para la ocasión.

Las concursantes, Cari y Vero, madre e hija, llegaron a la conclusión de que no podía ser muy costoso: “Si fabrican uno para cada persona de la edición no puede valer tantísimo”. Ante esto, Iñaki López le recordó que es un programa de gran audiencia, pero a pesar de ello, lo descartaron.

Hasta ese momento, las concursantes tenían marcado como objeto de oro una raqueta que perteneció a Manolo Santana. Renunciaron al premio que conllevaba la máscara de Pavo Real, y resultó que esta tenía un valor de 10.000 euros.

“¡Qué dices!”, exclamó Cari al saber lo que habían perdido. “Fueron tres meses de trabajo, con varios artesanos trabajando a la vez”, destacó Marc Flotats, para justificar su valor. A pesar del mazazo, ambas concursantes todavía podían optar a los 50.000 euros, el importe mayor.

Pastora Soler Mask Singer

El paso de Pastora Soler por la primera edición del programa Mask Singer: adivina quién canta se convirtió en uno de los momentos más comentados de la temporada. Y es que demostró que incluso artistas consagradas y reconocidas pueden sorprender al público con un registro diferente y con un papel inesperado.

La cantante sevillana, conocida por su potente voz, su versatilidad y su larga trayectoria en la música española, consiguió esconder su identidad tras un elaborado disfraz de pavo real. Pudo mantener el secreto incluso frente a los investigadores, que llegaron a pensar que sería Ruth Lorenzo o Paloma San Basilio.

Durante su participación, Pastora Soler supo aprovechar la magia del programa para mostrar una faceta distinta. Su capacidad para interpretar estilos variados y dotar a cada actuación de emoción y técnica vocal hizo que muchos espectadores sospecharan que detrás de la máscara había una profesional de alto nivel.

The best de Tina Turner, Always de Bon Jovi, Physical de Dua Lipa y What about us, de P!nk, fue el repertorio que Pastora eligió para el concurso. Su identidad fue revelada en la semifinal, el mismo día que descubríamos que Girasol era Al Bano.