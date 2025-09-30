Noemí Galera paraliza la gala de 'OT 2025' para realizar una aclaración fundamental al jurado: "No los imponemos"

La gala dos de Operación Triunfo 2025 trajo la primera expulsión de la edición. El público habló claro: un 84% de los votos iban destinados a salvar a Claudia Arenas, eliminando al polémico Iván Rojo fuera del programa que emite Prime Video.

Fue una gala que dejó en la estacada a cuatro nominados inicialmente: Max, Salma de Diego, Javi Crespo y María Cruz. El salvado por los profesores fue Crespo. El cordobés, al igual que su compañera María, tuvo el reto de cantar Clavaíto delante de uno de sus autores, Abraham Mateo. Además, con una gripe considerable.

Javi no tuvo mejor noche y Noemí Galera se lo hizo saber en nombre del profesorado. "Aquí estoy con tus niños", señaló Chenoa cuando conectó con la Academia. "Lo primero de todo, Guille Milkyway y yo vamos vestidos igual. Es lo que tenemos", bromeó la directora de la escuela, recibiendo un gesto de cariño del miembro del jurado como respuesta.

Eso sí, Galera se vio obligada a hacer una matización a los jueces. Concretamente, a Cris Regatero en la valoración de Crespo. "Han trabajado muchísimo esta semana todos ellos. Y estamos muy de acuerdo con lo que les ha dicho el jurado, excepto en el tema de los tonos", avanzaba la también responsable de casting de Gestmusic.

"Nosotros no imponemos los tonos. Se pactan los tonos con todos los concursantes. Solamente queríamos dejarlo claro", exponía Noemí, sin darle mayor importancia al asunto, y agregando: "Ha habido mucho curro y, de hecho, creemos que ha sido una gala de la que hoy por fin podemos decir estamos todos muy satisfechos".

Las palabras de Regatero

Minutos antes, la periodista de Los40 dijo las siguientes palabras a Crespo: "Te lo decimos siempre, eres uno de los artistas que más identidad demuestra en todas las actuaciones. Hoy estabais intentando sobrevivir a la actuación, os faltaba el aire".

Según Cris, los chicos "parecían no estar en la tesitura correcta" y les invitaba a comprobarlo este martes por la mañana, en el repaso de gala. Es más, les recomendó: "Si en algún momento tenéis que pedir ayuda y no estáis de acuerdo con la tesitura que se os ha impuesto...".

Javi Crespo, uno de los cuatro nominados de la segunda gala de 'OT 2025'. Prime Video

Pero después reculaba, cambiando la última frase por un "que habéis elegido". "Quizá hay que pedir ayuda y no pasa nada. Hoy estamos valorando esta actuación, así que te proponemos para nominación, Crespo", lamentaba la comunicadora de la emisora de Prisa.

Afortunadamente, el disgusto le duró poco al andaluz. También a su compañera de número, María, que fue salvada por los compañeros. Así las cosas, Max y Salma de Diego se jugarán su permanencia en OT la semana que viene.