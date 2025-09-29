Tres miembros de la familia del reality 'Meet the Putmans' mueren en un accidente de tráfico y cinco están críticos

Bill y Barb Putman en una imagen compartida en la cuenta de Instagram de la familia Putman. Instagram

Tres miembros de la extensa familia Putman, conocida en la pequeña pantalla por haber protagonizado su propio reality show Meet the Putmans, han fallecido en un accidente de tráfico en Míchigan. Otros cinco componentes del clan están heridos de gravedad.

Producido en 2017, el reality show fue emitido por TLC y tuvo sólo una temporada. Este programa seguía la convivencia en la misma casa de una familia de 25 miembros. Disponible en plataformas como Prime Video, en 2021 se lanzó un spin-off en YouTube, Growing Up Putman

Según informa The New York Post, el accidente de tráfico se produjo en la noche del pasado viernes 26 de septiembre en una intersección de la carretera rural de Cass City, ubicada en el norte de Detroit.

El patriarca de la familia, Bill Putman, su esposa Barb (conocida como ‘Neenee’) y su nuera Megan fallecieron cuando un camión semirremolque se saltó una señal de stop y chocó contra su jeep, según revela la Oficina del Sheriff del Condado de Tuscola.

Las otras cinco víctimas que no perecieron son el marido de Megan, Blake Putman, así como sus tres hijos, Lulu, Alena y Noah y su sobrina Gia. Los cinco han sido hospitalizados y su estado es crítico.

Fue el resto del clan el que comunicó en sus redes sociales la triste noticia. “Con gran pesar, os pido por vuestras oraciones. […] Nuestra familia sufrió un trágico accidente automovilístico y perdimos a papá, a Neenee y a la tía Megan. Descansan al lado de nuestro Señor”, anunciaban.

“Por favor, os pedimos que recéis por el tío Blake, Lulu, Alena, Noah y Gia mientras permanecen en el hospital. Rogamos porque sanen completamente y que haya fortaleza para cada uno de ellos”, decía el comunicado.

Según ha revelado la policía, el conductor del camión semirremolque, así como su acompañante, fueron trasladados al hospital, pero con heridas leves. Tres días antes del accidente, Barb Putman había publicado un sentido mensaje de amor a su marido por su cumpleaños.

“Tú, Bill, eres mi mejor amigo y te estoy muy agradecida. Traes alegría y risas a mi vida. Soy quien soy gracias a ti. Eres un esposo increíble, un padre maravilloso, un progenitor que inspira y un amigo leal”, expresaba en su cuenta de Instagram.

Aunque el reality show sólo constó de una temporada, su spin-off para YouTube gozó de cierta popularidad. Según señalaba la biografía del clan en su Instagram, los Putman estaban compuestos por 10 adultos y 20 menores de edad, todos conviviendo juntos una casa de 10.668 metros cuadrados.