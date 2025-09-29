Malestar de los espectadores de 'OT 2025' por lo sucedido en el cierre del directo: "Ojalá Noemí Galera les eche la bronca"

Este lunes, 29 de septiembre, se producirá la primera expulsión de Operación Triunfo 2025. Claudia Arenas e Iván Rojo se lo juegan todo en la gala 2 del talent show musical de Prime Video, que volverá a dejar a dos nominados en la cuerda floja al final de la noche.

Así las cosas, este domingo fue la última noche en la que la Academia acogería a 16 concursantes. Sin embargo, los espectadores que seguían el Canal 24 Horas del formato de Gestmusic se fueron a la cama con un mal sabor de boca.

Cabe recordar que el domingo es el día en el que la audiencia no puede disfrutar de tantas horas de directo. Como indica el propio horario de la Academia que se facilita cada día en redes sociales, de 15:00 a 21:00 horas, se realizan los ensayos generales de la gala en el plató.

Obviamente, estos son a puerta cerrada, por lo que la emisión del directo se corta hasta que los participantes suben a cenar. Esa cena se produjo con normalidad y los concursantes, antes de irse a la cama, decidieron jugar a Verdad o Reto.

Tomaron la decisión un cuarto de hora antes del apagado de luces y, por lo tanto, del cierre del Canal 24 Horas. Precisamente fue Iván Rojo, el concursante que más está dando que hablar por sus comentarios sobre su supuesta fama en Valladolid, el que se dio cuenta del flaco favor que hacían al espectador.

SE HAN ESPERADO AL CIERRE DEL DIRECTO PARA EMPEZAR A JUGAR UFFF NOEMI GALERA PREPARA LOS TWEETS #OTDirecto28S pic.twitter.com/IFWLr85BRU — ‎rs10 (@rafalozzz) September 28, 2025

"Les va a dar un FOMO [Fear Of Missing Out o miedo a perderse algo] en el directo el no verlo... Como espectadores, les va a dar mucha rabia", señalaba el triunfito vallisoletano, nominado esta semana junto a Arenas.

En efecto, apenas empezaban a jugar los chicos de OT, las luces se apagaban y aparecía el cartel más temido para los seguidores del programa: "Volvemos mañana a las 10:00 horas". Y las redes sociales se llenaron de indignación.

Y es que no pocos usuarios consideran que los concursantes no están haciendo nada por conectar con el público, más allá de la música. "No son conscientes de que se están riendo en la cara de la gente que les va a comprar los discos y las entradas de los conciertos", señalaba una espectadora.

Me ha parecido vergonzoso q se hayan puesto a jugar 2 minutos antes del cierre... ojala y mañana Noe les eche la bronca pq se estan riendo de toda la audiencia en nuestra cara... #OTDirecto28S — Patrii_1122 🤍🌙 (@Patrii_1122) September 28, 2025

Me hacía una pregunta ¿por qué no he conectado con ningún concursante? La respuesta es: pq solo han ido ahí a cantar, se piensan que están en la voz y se les olvida que hay un espectador q quiere entretenerse junto a ellos y ellos se están riendo de todos nosotros #OTDirecto28S — Poggio / 🪼 (@soypoggio) September 28, 2025

No son conscientes de que se están riendo en la cara de la gente que les va a comprar los discos y las entradas de los conciertos.



Estoy a favor de que no son monos de feria, pero si se han apuntado a un programa como OT, saben a lo que van.#OTDirecto28S https://t.co/dhYLkBtPa7 — desipramina 🌙 (@HearDesiRoar) September 28, 2025

#OTDirecto28S #OTDirecto29S hoy no porque es la gala y no es plan desestabilizar a nadie, pero mañana antes del repaso tendría que haber una charla importante sobre qué están haciendo y si se están riendo de la audiencia. — R (@rob_gom24) September 29, 2025

imaginaros el contenido que dan por la noche, una vez que quitan las cámaras que hasta teyou ayer se quejó por el jaleo que estaban montando, a saber qué horas serían xd#OTDirecto29S pic.twitter.com/wXlsjif4zn — aroa 🍒 (@uwmohn) September 29, 2025

"Estoy a favor de que no son monos de feria, pero, si se han apuntado a un programa como OT, saben a lo que van", sentenciaba la misma. Otro usuario sugería a la organización darles una buena "charla sobre qué están haciendo" para que reflexionen sobre "si se están riendo de la audiencia".

"Me ha parecido vergonzoso que se hayan puesto a jugar dos minutos antes del cierre. Ojalá y mañana Noe les eche la bronca, porque se están riendo de toda la audiencia en nuestra cara", admitía una espectadora.