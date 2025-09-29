Insólito en 'Supervivientes: All Stars': la Palapa se queda por primera vez a oscuras por un "tormentón" sin precedentes

Domingo de situaciones excepcionales en Supervivientes: All Stars. Como comprobó BLUPER de primera mano en su experiencia en Honduras hace unas semanas, existe mayor riesgo de temporales por el hecho de que el reality show de Telecinco se grabe en septiembre.

La cosa se iba poniendo más fea a medida que avanzaba el Conexión Honduras de este 28 de septiembre. Tuvo que abrirse la Palapa ante la imposibilidad de realizar el programa al aire libre. Con lo que no contaban Laura Madrueño y compañía es que el lugar se quedase completamente a oscuras por unos instantes.

"La tormenta que está cayendo en Honduras está arrasando las playas y los concursantes están siendo evacuados. Me están diciendo que, del tormentón que está cayendo, es posible que cuando lleguen a sus playas no les quede prácticamente nada", advertía Sandra Barneda desde plató.

"Está cayendo muy fuerte. Es una temporada complicada de fuertes lluvias, de huracanes incluso. Y vemos que no se ve nada", añadía Barneda, señalando lo que parecía ser un plano de una de las playas, envueltas en una nube grisácea que impedía distinguir cualquier elemento.

Así las cosas, la presentadora de Mediaset abrió micrófono con los Cayos Cochinos para comunicarse directamente con Madrueño. "Solo quiero que escuchéis. No hace falta decir mucho más. Esto es lo que está sonando en la Palapa. Aquí normalmente no suena la lluvia".

Los concursantes, a oscuras en la Palapa de 'Supervivientes: All Stars'. Mediaset España

"Tengo una gotera a mi lado, se nos va a inundar todo", explicaba la conductora desde el país de Centroamérica, confirmando la medida de urgencia: la Palapa, que en circunstancias normales solo abre los jueves, es el único sitio en el que resguardarse cuando se da esta situación.

"Menos mal que nos hemos podido resguardar aquí", señalaba, aliviada, Laura. Después, intentó comunicarse a duras penas con los concursantes por el sonido del agua chocando con el techo de la Palapa: "Vuestras playas se están inundando en estos momentos".

Y, mientras los robinsones compartían impresiones y comían la empanada conseguida en la prueba anterior, la ubicación se quedaba casi a oscuras, solo levemente iluminada por las antorchas. "¡Se acaba de ir la luz!", comentaba Sandra Barneda.

"Sabéis la cantidad de temporales que hemos vivido especialmente durante este año 2025, ¿no? Pues es la primera vez que perdemos la luz en la Palapa. Yo ya estoy totalmente mimetizada, ambientada, con las antorchas", admitía Laura Madrueño.

Gran capacidad de reacción

"De momento el audio no lo hemos perdido", agregaba, aliviada, Barneda. Acto seguido, la luz volvía gracias a la rapidez de actuación del equipo. Algo que ambas presentadoras no dudaron en aplaudir: "Aquí está nuestro equipo corriendo, empapado, moviendo las cámaras y los cables, cubriéndolo todo con plástico para que podáis seguir disfrutando del directo".

Probablemente, la luz pudiese volver a la Palapa en pocos segundos gracias a los generadores de los que dispone el programa en Cayo Menor, donde se ubica este sitio, la zona de juegos, la cabaña del control de realización, el Oráculo de Poseidón... Así pudo verlo en directo este periódico.