Elvira Lindo recuerda su época como guionista de la Telecinco de los 90 con Berlusconi: "Era un ambiente grosero"

Elvira Lindo no se ha cortado ni un pelo a la hora de hablar de su propia vida durante su entrevista en Salvados. Gonzo se ha trasladado hasta Ademuz, en Valencia, para conversar con la autora y libretista, quien ha hablado de su experiencia como guionista para Tutti Frutti, el programa de las Mama Chicho en la Telecinco de los 90.

Una entrevista intimista, en la que llegó a estar presente el marido de la escritora, el académico Antonio Muñoz Molina, y en la que ha hablado de su vínculo con la cultura popular, debido a ser la autora de personajes tan emblemáticos como Manolito Gafotas.

Gonzo aprovechaba para recordarle su etapa en Mediaset, cuando el grupo audiovisual acababa de desembarcar en España y la influencia de Silvio Berlusconi era muy fuerte. De hecho, el presentador hizo referencia explícita a las Mama Chicho.

Lindo fue la única mujer guionista en este formato y no dudaba en hablar con franqueza de esta etapa profesional. “Sí, era todo un circo, veía pasar a las Mama Chicho y preguntaba que para qué las traían de Milán si en Getafe las podían encontrar parecidas. Era incomprensible para mí, no sé qué negocio tenían con Berlusconi”, compartía.

La autora de guiones como Plenilunio o Una palabra tuya hizo una breve descripción de cómo era esa televisión de los años 90 y de la que ya habló en la propia Mediaset, cuando acudió de invitada a Viajando con Chester con Risto Mejide, mostrando también cómo han cambiado tanto la propia Telecinco como la televisión en todos estos años.

Elvira Lindo y Gonzo en 'Salvados'. Atresmedia

Lindo recordaba que “nunca” escribió “una palabra” para el grupo de bailarinas. “No hablaban, sólo salían los cuerpos”, explicaba, para después recordar una anécdota que, actualmente, se vería como claramente machista.

“Recuerdo una reunión con [Valerio] Lazarov en la que se puso a gritar porque el cámara no las enfocaba el culo. '¿Para qué las traían de Milán?', decía. Y no se te ocurría protestar por eso”, compartía a Gonzo.

La escritora también rememoraba cómo era ser la única mujer entre tantos varones en los guiones. “No recuerdo ninguna chica guionista para esto, yo era la única”, expresaba antes de recordar ese ambiente de “vicio” del que ya habló con Risto.

Elvira Lindo en 'Salvados'. Atresmedia

“Me trataban con condescendencia, era un ambiente grosero y donde se decían cosas como 'me la vas a chupar'. Es decir, un mundo a veces cocainómano”, confesaba.

“Me dolía sobre todo el trato a mí como mujer, haciéndome de menos intelectualmente, me dolían menos las gracias sexuales que pensaran que era menos inteligente”, continuaba comentando.

Lindo remarcó que Berlusconi con ella “fue muy simpático y ya está”. Ahora bien, quiso remarcar cómo su influencia en televisión, así como la que tuvo Donald Trump antes de saltar a la política.

Gonzo y Elvira Lindo en 'Salvados'. Atresmedia

“Creo que le damos poca importancia a la televisión y tiene mucha. Incide en la vida de un país, parece que el entretenimiento no hace nada en las cabezas y sí lo hace. Berlusconi cambió Italia y Trump llegó también desde un reality show”, advertía.

“Cuando decimos que la televisión no importa porque es puro entretenimiento, sí importa”, recalcaba. De la misma forma, Lindo habló sobre su rotunda decisión de rechazar ser ministra de Cultura del gobierno de Pedro Sánchez.

“No me vi preparada, voy a ser sincera. Y me hubieran mirado con una atención mi vida, mi matrimonio, mi familia... voy por el mundo muy libremente”, admitía.