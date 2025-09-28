Nuria Roca alerta sobre la gravedad de las estafas por 'deepfake': "Antes se notaba más, pero lo están perfeccionando"

Nuria Roca se ha hecho eco del comunicado urgente que ha lanzado Rafa Nadal. El extenista ha sido víctima de suplantación de identidad, dado que su imagen y voz se están utilizando para estafas.

En su emisión dominical en La Roca, la presentadora ha mostrado cómo los estafadores, valiéndose del perfeccionamiento de la inteligencia artificial, han publicado un vídeo en el que se ve a una versión distorsionada del manacorí promocionando inversión en criptomonedas.

Una campaña que usaba la imagen del doble campeón olímpico para inversiones financieras fraudulentas. El propio manacorí ha dado la voz de alarma. En el vídeo mostrado, puede verse que se ha utilizado la técnica del ‘deepfake’.

Jesús Espinosa señalaba cómo se trata de un bulo realizado de manera hiperrealista y de los peligros que este conlleva. “¡Ostras!”, exclamaba sorprendida la presentadora. “Ahora que sabemos que es un ‘deepfake’, lo notas, porque habla como un autómata. Pero si no lo supiésemos, quizás caería”, reconocía Marta Critikian.

“Recuerdo haber visto algún ‘deepfake’ de hace tiempo y se notaba mucho. Pero se nota que lo están perfeccionando”, opinaba Nuria Roca, con tono claramente preocupado. “Cada minuto que pasa, la IA y la tecnología va avanzando más y cada vez son más difíciles de detectar”, expresaba Jesús Espinosa.

Jesús Espinosa y Nuria Roca en 'La Roca'. Atresmedia

“Me tengo que persignar cada vez más”, apostillaba el periodista de Newtral, web especializada en desmontar bulos, dado el perfeccionamiento de las mentiras y fraudes. “Es muy complicado”, señalaba.

“Este fake ha dado la vuelta al mundo, literalmente, dejando varios afectados. El propio Rafa Nadal y su equipo han tenido que publicar un comunicado alertando que esto es falso y que él no ha anunciado ningún servicio financiero”, informaba Espinosa.

Berni Barrachina y Pilar Vidal en 'La Roca'. Atresmedia

“Claro, pero es que tengas que desmentir esto… Señala que mucha gente se lo cree y cae en la estafa”, añadía Nuria Roca. Espinosa señalaba que este anuncio falso se colaba como uno normal dentro de la publicidad que hay en portales de vídeo como YouTube.

“¿Es difícil rastrear quién hace esto?”, preguntaba la valenciana. “Muy complicado”, afirmaba Espinosa. “Sobre todo, porque el rastro es invisible. Se puede crear por aplicaciones gratuitas por Internet en pocos minutos”, advertía el periodista.

“Sabes quién lo ha hecho es muy difícil”, añadía. “Hallar al culpable es imposible”, alertaba Roca. Espinosa mostraba un vídeo manipulado de Nuria Roca. Aunque, la presentadora notaba que su voz era claramente falsa, sí que estaba sorprendida por la imagen.

“Nosotros porque estamos familiarizados. Pero esto se lo envías a una persona mayor… y puede caer”, advertía la presentadora.