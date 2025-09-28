Así ha debutado Jordi González como presentador de 'Col·lapse': su regreso a la cadena autonómica

Jordi González ha regresado a la televisión autonómica. Tras varios años al frente de programas en Mediaset, Atresmedia y RTVE, el barcelonés ha vuelto a sus orígenes para conducir la nueva etapa de Col·lapse, tras la marcha de Ricard Ustrell.

Aunque el barcelonés ya había reaparecido en TV3 en calidad de invitado, precisamente había acudido como tal al late night show con Ustrell al mando. Casi 30 años fuera del ámbito autonómico, esta vuelta ha tenido un carácter simbólico.

“Nueve mil ciento veinticinco noches después, en mi lengua y en TV3, os digo: ¡Buenas noches! 40 años haciendo esto y todavía me pongo nervioso”, declaraba al inicio de la emisión en catalán.

De esta manera, González daba la bienvenida a la nueva etapa del late night show. Rápidamente, recibía a su primera invitada, la actriz Marta Torné. La intérprete señalaba sentirse “más realizada” mientras está trabajando. “Soy más feliz actuando que de vacaciones”, revelaba.

Col·lapse también ha mostrado su compromiso con el servicio público, al invitar al doctor Manuel Sans Segarra, quien advertía de uno de los problemas que preocupa a la sociedad actual, el suicidio.

“De los 15 a los 35 años, la principal causa de muerte es el suicidio. ¿Qué hemos hecho con nuestros hijos y nietos?”, se cuestionaba el profesional. De la misma manera, habló de su experiencia sobre pacientes que estuvieron clínicamente muertos durante unos minutos.

En este primer programa, González ha contado también con la presencia de Valeria Vegas. La periodista mostró su mirada más comprometida con la comunidad transexual. Primero, la biógrafa habló sobre la Veneno, de la que escribió sus memorias y acompañó en sus últimos momentos.

“Ella no buscó la fama, sino que ésta la encontró”, expresaba, para después hablar de cómo percibe la situación del colectivo trans en la televisión actual. “Ahora no hay transfobia, pero la ha habido”, compartía.

“Durante mucho tiempo, la televisión tenía a las personas trans como algo morboso, siempre con las mujeres. Con la mujer transexual, se sacaba cierta misoginia. Se miraba más. A los hombres transexuales se les ha invisibilizado. Por un lado, no han podido reivindicarse, pero por otro, les liberó de ciertos ataques”, analizaba.

No ha faltado tampoco la tertulia dedicada al corazón, con Laura Fa y Lorena Vázquez hablando de la autobiografía de Isabel Preysler, así como comentando la última hora del anuncio del divorcio de Telma Ortiz, hermana de la reina Letizia, quien va a separarse de Gavin Bonnar, ex de Sharon Corr, del grupo The Corrs.

El espacio también contó con el periodista Alberto Montagut. De la misma manera, Col·lapse ha visto aumentar su duración, al tener 30 minutos más en esta temporada.