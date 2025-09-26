El motivo por el que Luisa Martín rechazó a Chicho Ibáñez Serrador para trabajar en ‘Un, dos, tres’: “Di mi palabra”

La actriz Luisa Martín ha visitado esta tarde el plató de Y ahora, Sonsoles, programa que suele dedicar su último tramo a hacer entrevistas amables y nostálgicas a personajes conocidos que han tenido una importante trayectoria. Algunos, como es el caso de Luisa, siguen en activo, y otros hablan ya desde el retiro propio de la edad.

El currículo de Luisa está muy vinculado a la televisión. Ella ha formado parte de series que ya son historia de nuestras 625 líneas, como Médico de familia o ¿Quién da la vez?. Pero también tuvo trabajos en programas muy importantes y que no son muy recordados en su trayectoria, como el célebre concurso Un, dos, tres, responda otra vez.

Sonsoles Ónega le ha invitado a compartir alguna anécdota de aquella etapa (años 1993 y 1994) y la invitada ha sorprendido al reconocer que, en un primer momento, rechazó la oferta. “Le dije a Chicho que no, porque había dado mi palabra”, ha asegurado.

Y es que ella había trabajado ya con Emilio Aragón en VIP Noche en Telecinco, e iba a seguir a su lado en Antena 3 con El gran Juego de la Oca. “Chicho me dijo: anda, vete a hablar con Emilio”, y el hijo de Miliki le recomendó que se fuese al Un, dos, tres, porque “con Chicho vas a aprender mucho”. “Me lo pasé muy bien”, admitía.

Luisa fue humorista en la etapa que condujo Josep María Bachs, y participó en más de una quincena de entregas. Habitualmente interpretaba personajes episódicos, aunque sí dio continuidad a una sexóloga que parodiaba a la doctora Elena Ochoa.

Luisa Martín y Sonsoles Ónega.

Tras esto, Luisa entró en la serie ¿Quién da la vez? y ha compartido su divertido casting: se presentó a la prueba caracterizada como una pescadera de extrarradio madrileño, y pronto convenció a Vicente Escribá. El papel de La Chirla fue suyo sin dudarlo.

En su carrera, Martín también trabajó junto a Concha Velasco. “Era maravillosa, porque yo quería ir por los carriles por los que iba Concha”, aseguraba de la actriz. De ella aprendió que “siempre hay que tener la misma energía, estés en el puesto que estés. Siempre tienes que estar con el mismo entusiasmo y las mismas ganas”.

A pesar de haber tenido éxito, no todo ha sido un camino de rosa en su carrera. La actriz ha denunciado en Sonsoles la inestabilidad que conlleva su profesión, que le ha llevado a tener épocas de vacas flacas. Y, en ese sentido, ha asegurado: “Yo he tenido que pedir a amigos que me paguen el gas”.