El líder de Desokupa amenaza e insulta a una reportera de TVE: "La próxima vez, bonita, tu micro volará"

El regreso de Iván Espinosa de los Monteros para presentar su nuevo proyecto, un think tank de corte liberal-conservador, ha traído consigo una disputa entre uno de sus invitados y una reportera de TVE. El protagonista de este enfrentamiento ha sido Daniel Esteve, líder de la organización Desokupa, que se ha pronunciado en redes tras el altercado.

La periodista con la que se enfrentó es Esther Yáñez, del equipo de Directo al grano, que asistió para responder a la gran pregunta, ¿volverá Espinosa de los Monteros a la primera línea de la política? "La sorpresa fue cuando vimos aparecer a Víctor de Aldama, que a mí me gusta llamarle el multiimputado por todas las causas que tiene pendientes con la justicia", manifestaba.

"Apareció con Dani Esteve", ha contado en el programa de La 1. Sin embargo, este se ha pronunciado muy contundente tras el encontronazo con la reportera. "Todos los medios estuvieron a la altura menos TVE, los zampones oficiales del Gobierno", sentenciaba. Y añadía: "La próxima vez que te vea, bonita, ayer no era momento, tu micro volará".

Marta Flich ha salido en defensa de su compañera: "Me causa bochorno y me da mucha pena que estemos viviendo este momento y que hayas tenido que pasar por esto". "No nos dejan nunca hacer nuestro trabajo y tienen a TVE enfilada. Les molesta mucho cuando nos acercamos a preguntarle por sus causas pendientes con la justicia", ha explicado Yánez.

Un mensaje que recibe a base de insultos: "Cuando no tienen la razón, está el insulto: retrasadita, amenaza con volar el micrófono de TVE...". Además, la periodista comenta que en el recorrido con Víctor de Aldama le preguntaron por "lo que él había prometido, novedades con los temas de corrupción vinculados con el Gobierno".

Esther Yáñez reacciona al mensaje de Dani Esteve ('Desokupa'). RTVE

"Palabras al aire que no tienen sentido, están vacías", ha afirmado Esther. "A veces nos reímos, pero no tiene ninguna gracia", reconoce.

Ramón Espinar también ha intervenido para dar su punto de vista sobre el nuevo proyecto de Espinosa de los Monteros y la repercusión que tiene que hayan asistido estos dirigentes. "Había más pistolas que libros", ha expuesto.

"Cuando las mascotas se portan mal, no hay que castigar a las mascotas, hay que mirar a los dueños y pedirles la responsabilidad", reflexionaba. Espinar ha asegurado que "si tú llenas un evento político de gente como esta, te pasa que hasta Miguel Tellado se te asusta".

Gonzalo Miró, tras escuchar a la reportera y las palabras que le ha dedicado el líder de Desokupa ha confesado que "me sigue llamando mucho la atención que alguien tenga la capacidad de amenazar en redes sociales sin ninguna consecuencia".