Elena Rodríguez estalla tras 'Supervivientes All Stars': "Hay que tener una mente muy corrosiva, siniestra y sádica"

Adara aterrizó con mucha fuerza en Supervivientes All Stars, asegurando que "a la tercera va la vencida" y que estaba preparada psicológicamente para superar el concurso. Una afirmación que decayó rápidamente con la expulsión de su madre, Elena Rodríguez. La concursante activó el protocolo de abandono dos días después de "quedarse sola" en Honduras.

De hecho, Telecinco emitió unas curiosas imágenes en Tierra de Nadie, donde madre e hija tenían una conversación en la que Adara le hacía prometer una cosa a su madre: pedir a sus seguidores que la sacaran del concurso. Elena lo admitió en directo al equipo del programa, justificando que "no gestiona bien sus emociones".

"Es un poco duro lo que voy a decir, pero no le deja crecer, no le deja llegar a ser lista", confesaba este martes, 23 de septiembre. Unas palabras que la exsuperviviente asegura que están "sacadas de contexto", y que ha tratado de aclarar en sus redes sociales a través de un vídeo.

"Es importante que lo explique porque hay personas que se han dedicado a tergiversar y a criticar mis respuestas de ayer. Llego después de 23 días absolutamente incomunicada, porque no tengo noticias del exterior de ningún tipo", adelanta. Y pone el foco directamente en Jorge Javier Vázquez: "La información que me facilita es confusa".

La segunda eliminada manifiesta que "se juega un poco con el desconocimiento que yo tengo de la situación", puesto que le mostraron unos vídeos de Adara que define como "desgarradores". "La veo con un nivel de sufrimiento y ansiedad que es impactante", reconoce. Sobre las preguntas del presentador, admite que responde "con dolor y con nerviosismo, los pelos de punta".

Espero que quede claro pic.twitter.com/fZtiVjjWt4 — Elena Rodriguez (@elenatriatlon) September 24, 2025

Elena reprocha que "solo hay que tener un puntito de empatía y de humildad ante una situación así". Un momento que define como "angustioso", porque cuando calificó el carácter de su hija, lo que quiso decir fue que "cuando Adara tiene una crisis emocional, lo manifiesta de esa forma porque no sujeta sus emociones".

"Es un dolor que puede con ella y, por eso, le impide actuar con inteligencia, con control y le impide crecerse ante el problema", asegura. Y justifica sus declaraciones afirmando que su hija también pronunció lo mismo en la gala.

Aun así, se ha mostrado feliz por la decisión final de Adara de continuar en Supervivientes All Stars: "Para sorpresa mía y con gran alegría dijo que se quería quedar".

No terminó su comunicado sin antes lanzar una 'pullita' a los que han tratado de perjudicarla: "Hay que tener una mente muy corrosiva, siniestra y sádica para tergiversar lo que una madre está diciendo sobre su hija. Para disfrutar con el sufrimiento ajeno".