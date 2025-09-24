'El Hormiguero' lidera con Pedro J. Ramírez: 4 millones de espectadores y 14,9% de cuota frente al 12,6% de 'La Revuelta'

Este martes, 23 de septiembre, Pedro J. Ramírez visitaba por primera vez El Hormiguero para presentar su libro Por decir la verdad. El precio de un periodismo insobornable, que sale a la venta este miércoles. La acogida no pudo ser mejor: el programa de Antena 3 lideró el access prime time rozando el 15% de cuota de pantalla.

La entrevista de Pablo Motos al director y presidente de EL ESPAÑOL se saldó con un 14,9% de share y 1.760.000 espectadores, con casi 4 millones de espectadores únicos. Concretamente, 3.981.000 espectadores vieron al menos un minuto de la emisión.

Fue el espacio televisivo más visto de la noche, 2,3 puntos por encima de La Revuelta. El programa de David Broncano, que este martes recibió al actor Luis Merlo, fue segunda opción de su franja con un 12,6% de cuota y una media de 1.476.000 seguidores.

En Telecinco, el exprés del Tierra de nadie de Supervivientes: All Stars registró un 8,2% y 968.000 fieles. En Cuatro, First Dates siguió en su línea con un 7,3% y 868.000 espectadores, superando a El Intermedio en laSexta. El formato de humor de Wyoming obtuvo un 5,8% y 686.000 televidentes de media.

El prime time fue cosa de Supervivientes: All Stars. La gala Tierra de nadie fue líder, marcando máximo de temporada. Se hizo con el 17,8% de la cuota de pantalla, con 1.042.000 espectadores. En La 1, la segunda entrega de la temporada de Late Xou brilló con un 11,9% y 920.000 fieles.

La serie Renacer cumplió en Antena 3, con un 10,3% y 703.000 seguidores, mientras que Código 10 logró un 6,1% y 362.000 espectadores. En laSexta, Tesoro o cacharro cae al 3,3% y los 259.000 televidentes.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.