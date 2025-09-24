Alejandro Amenábar confiesa qué película de Martes y Trece adora: “Es como ver una de Stanley Kubrick”

Alejandro Amenábar ha visitado El Hormiguero con una nueva película bajo el brazo: El cautivo, donde retrata parte de la vida de Miguel de Cervantes. Y, con él, ha estado en el plató el protagonista de la cinta, Julio Peña, que es quien encarna al escritor durante su encarcelamiento en Argel.

La charla, evidentemente, giró alrededor del cine, y esto dio pie a que los invitados hablasen de sus títulos favoritos. Y, en ese sentido, Amenábar sorprendió al hablar de Aquí huele a muerto, la comedia de terror que protagonizaron Martes y Trece. “Empiezo a verla y es como ver una de Stanley Kubrick, no puedo parar de verla”, aseguró.

Esta película la catalogó como un placer culpable, pero el director destacó Cinema Paradiso como un título que realmente le marcó, porque es “de un adolescente, un niño que quiere ser director y ese era yo”. Por su parte, Julio destacó cómo le marcó, tras verla de pequeño, Alien, el octavo pasajero.

En la actualidad, ambos tienen muy buena química, pero no fue así al inicio: Amenábar le propuso a Julio protagonizar el largometraje, pero luego reculó y le sacó del proyecto. “No fue tan drama. Yo lo viví tranquilo. Al final hacer algo como Cervantes era una presión encima, y fue un alivio que dijera que no”, reconoció Peña.

A pesar de esto, sí lamentó que “el guion es maravilloso y da pena que te lo arrebaten”. La calma con la que exponía este revés profesional llevó a Pablo Motos a preguntarle si era psicólogo, y Amenábar aplaudió cómo “demostró muchísima madurez, por cómo se lo tomó”.

Imagen de 'El Hormiguero'.

Durante la entrevista, Alejandro expuso que lo que le sedujo para hacer una película sobre Cervantes es que es “el gran desconocido”. Una figura con esculturas con las que muchas personas se hacen fotos, pero que “lo tenemos asumido y no nos paramos a pensar en lo que significa Cervantes”.

El proyecto surgió a raíz de buscar un proyecto de aventuras, y comprendió que los cinco años que Cervantes estuvo cautivo “parece una novela de Alejandro Dumas”, y también se dio cuenta de que el proceso fue “fundamental para entender al ser humano y al artista”.

Julio en la actualidad tiene 25 años, pero cuando empezó en el proyecto tenía 22. Y, por eso, Pablo Motos le preguntó por el proceso de caracterización y cómo trabajaron “para envejecerte, que es hacerte más feo”. “Mucha gente me ha dicho que estoy mejor con la barba”, bromeó el intérprete.

Así, describió que le afeitaron las entradas, y perdió peso, con ocho kilos menos de los que pesa en la actualidad. “Estaba en los huesos”, reconoció. Y su cambio físico era tal que a veces se miraba al espejo al acabar de grabar y se preguntaba: “¿quién es ese señor?”.