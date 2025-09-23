'OT 2025' pide disculpas por los fallos de sonido de la primera gala: el motivo que han dado Noemí Galera y Manu Guix

El esperado estreno de la Gala 1 de Operación Triunfo 2025 en Prime Video no consiguió el recibimiento que se anticipaba. Pese a la expectación generada en los últimos meses, la primera entrega del talent musical más emblemático de la televisión española se vio afectada por un error técnico que condicionó la actuación grupal inicial, obligando a dar disculpas a los propios concursantes.

Durante el tradicional repaso de gala celebrado cada martes en la Academia, tanto la directora del centro, Noemí Galera, como el director musical, Manu Guix, explicaron a los concursantes lo sucedido. Con gesto serio, Galera admitió que la emisión sufrió un problema inesperado: la mesa de sonido del directo se colgó nada más comenzar, dejando sin salida la mezcla inicial.

La complicación se evidenció especialmente durante la versión colectiva del clásico Yo quiero bailar de Sonia y Selena, con la que los nuevos concursantes se presentaban ante el público español. Lo que debía ser una celebración vibrante de arranque, terminó confundiéndose con una actuación sin impacto sonoro televisivo, con cantantes a los que no se les oye, pese a que el ambiente en plató sí funcionaba correctamente.

Ambos responsables del formato detallaron que el fallo obligó a improvisar sobre la marcha. “Veréis que al inicio de la grupal no se oye nada. Todo lo programado desaparece y se pasa a manejarlo en manual”, explicaron, aclarando que el equipo técnico abrió y cerró micrófonos manualmente para sostener la retransmisión. “Hicieron lo que pudieron”, añadieron.

La reacción de los concursantes estuvo marcada por la sorpresa y la curiosidad. Al preguntar por qué había sucedido, Guix respondió con franqueza: “Porque son ordenadores y a veces se cuelgan. Fue la mesa del broadcast, la que mezcla lo que se emite”. Enfatizó que los sistemas de monitores y sonido interno funcionaron sin incidentes, por lo que en el escenario no percibieron anomalía alguna.

El error de sonido de ayer, en la #OTGala1, fue porque la mesa de sonido se colgó. #OTDirecto23S pic.twitter.com/YovwkSeFA6 — Lázaro (@Eurolazaro) September 23, 2025

Hay que destacar que, durante la actuación grupal se produjeron varias incidencias técnicas: el micrófono de Guille quedó en silencio y, poco después, Carlos sufrió un problema similar antes de recuperarse el sonido. Además, la canción se vio interrumpida por pitidos y acoples en los primeros compases, aunque el equipo logró resolverlo rápidamente y todo volvió a la normalidad en el primer estribillo.

Con intención de restar dramatismo, tanto Galera como Guix recordaron que no se trata del primer tropiezo técnico en la historia del programa. Rememoraron un episodio en la final de 2017 donde David Bisbal tuvo que cantar a capela tras un error similar de la misma mesa de sonido, subrayando que la tecnología, en ocasiones, resulta imprevisible incluso en producciones tan cuidadas.

La dirección del programa ha reiterado sus disculpas al público, asegurando que reforzará todos los procedimientos técnicos para evitar nuevas incidencias en las próximas galas del concurso.