Isabel Rábago, rotunda ante las memorias de Isabel Preysler: “Es un personaje muy inventado, una mujer muy inventada”

Una de las noticias de la crónica social de la jornada es la entrevista que Isabel Preysler ha concedido al medio Harpers Bazaar, y en la que habla de sus próximas memorias, que todavía no han visto la luz. Un reportaje con el que, además, pretendía rendir homenaje a su amigo Giorgio Armani, fallecido recientemente.

En Y ahora, Sonsoles han comentado las declaraciones de la socialité de origen filipino, y la presentadora pidió opinión a los colaboradores. “Hacer la entrevista antes del libro, es que a mí me parece un poco absurdo. Yo soy más partidaria de presentar el libro y luego...” reconocía Isabel Rábago, que fue llamada a la calma por Sonsones Ónega. “Contestaba a lo mejor, muy impetuosamente”, se justificó con humor, y reconociendo que “cada uno dé las entrevistas cuando considera”.

Para Paloma García-Pelayo, lo que ha hecho Isabel Preysler es “como un aperitivo”. “Es una entrada porque lo primero que está diciendo es: se ha escrito mucho sobre mí, varios libros y ninguno es de todo acertado. Ahora voy yo a hablar”.

García-Pelayo definió a la madre de Tamara Falcó como “una persona tan seguida, tan perseguida, tan noticia, tan estudiada...”. “¿Inventada?”, preguntaba Rábago, sin obtener respuesta. Paloma siguió describiendo a Isabel Preysler, y cree que “solamente hay que celebrarlo” el hecho de que lance sus memorias. Y que, una vez vea la luz, se contraste si lo que cuenta es cierto.

Isabel Rábago volvía entonces a tomar la palabra. Y quería matizar que si la había llamado inventada era porque tiene compañeras que ya han tenido acceso al libro, “y una de las cosas que más me llamaba la atención era cómo había roto con Julio Iglesias y siempre se contó una historia que ella va a desmentir en ese libro. Pero yo te digo que es un personaje muy inventado, una mujer muy inventada”.

Imagen de 'Espejo Público'.

“Ella va a hacer unas memorias bien intencionadas, narrando su historia sin atacar absolutamente a nadie. Estoy absolutamente seguro, porque ella siempre ha preservado su estilo, su elegancia y no va a atacar a nadie. Por lo tanto, sus memorias no van a ser polémicas”, valoraba entonces Nacho Gay.

Sin embargo, sus compañeras le corrigieron: en esta entrevista ha dicho que eligió muy bien qué sacaba y qué se guardaba, “y no hay que guardarse nada, si haces un libro, lo sacas. Es que precisamente lo que nos interesa a lo mejor es lo que se va a guardar”, criticaban.

Más adelante, Isabel Rábago diría que, en la promoción del libro, desearía que Isabel dé opción de ser preguntada, “porque yo creo que ella es una mujer muy valiente”. Y Sonsoles Ónega quiso saber qué le preguntaría Rábago. “Yo todo por Mario Vargas Llosa”, reconoció rápido la periodista, y pidiendo de paso que Isabel “calle bocas” a quienes cuestionaron los últimos meses de vida de Miguel Boyer.