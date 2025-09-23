La confesión más picante de María Patiño en ‘No somos nadie’: “Me gustan mucho los pies y chupar los pies”

Este lunes, en La Revuelta, Lalachús habló de una web llamada WikiFeet donde se muestran y puntúan los pies de personas famosas, y, siguiendo con esa línea, llegó a mostrar los suyos durante la emisión. Unas imágenes que hoy se han rescatado en No somos nadie, y que han dado pie a una íntima confesión de María Patiño.

“Ayer Lalachus hizo una cosa que estáis haciendo en este momento, en este caso, Belén: enseñar los pies”, introducía el colaborador Sergio López, de El Plural, en referencia a que en ese momento estaban haciendo la pedicura a ahora apodada como La Patrona. “María y yo salimos en una de esas”, apuntaba entonces Belén Esteban.

Tras las imágenes, María Patiño confirmaba lo dicho por su compañera, y acusaba al programa de RTVE de repetir temas que ellos ya habían tocado: “Con todo mi cariño a La Revuelta, esto ya lo comentamos en este programa. Y Belén estamos en esa página”.

Tras bromear sobre el asunto, Sergio López desveló que Belén y María están empatadas en dicha web con una puntuación de 4,27 sobre 5 estrellas. “¡Entonces me lo saco!”, exclamó María Patiño, que se quitó los tacones y se quedó descalza para celebrar la valoración.

“Ponte al lado de María, o María al lado de Belén”, propuso David Valldeperas, para que ambas colaboradoras mostrasen sus pies a la vez a la cámara. “Veo como más fino el mío”, decía Patiño, y Esteban le recriminaba si estaba llamando gordos a sus pies. “Yo tengo el mío adaptado a mi tamaño”, insistió la presentadora.

Belén Esteban y María Patiño mostraron sus pies a la cámara.

“Hay que desempatar”, decían desde el programa, que lanzó una encuesta en redes sociales. “La gente por qué está tan polarizada. Si hay un pie que destaca el mío”, apuntaba Patiño, invitando a que votasen por ella.

“Hay mucho pervertido al que le gustan otros tipos de pies”, apuntaba Kiko Matamoros. Y entonces María Patiño sorprendió con su confesión: “Me gustan mucho los pies y chupar los pies”. Esto provocó las risas en el plató. “¿Te chupas tus pies?”, quiso saber David Valldeperas, pero ella respondió que no, que se chupa “la vida”. “¡Que es una broma, hombre!”, apuntó para finalizar el asunto.

Esta no ha sido, sin embargo, la única vez que María Patiño ha hablado de este fetichismo. En 2020, en una emisión del Deluxe, afirmó: “A mí me gusta comer los pies”. Jorge Javier Vázquez, que presentaba el formato, le animó a dar más datos, y ella explicó: “Hombre, chuparlos... Pero no a cualquiera. No voy chupando los pies por ahí”. Esto sorprendió a Vázquez: “Nunca hubiera dicho eso de ti, con lo escrupulosa que eres”. Pero Patiño le dijo que “de lo otro como de todo. No soy nada escrupulosa”.