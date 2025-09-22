Noche de contrastes para Adara en 'Supervivientes: All Stars': su decisión tras pedir abandonar y una emotiva sorpresa

Este 21 de septiembre, Adara Molinero fue la protagonista del primer tramo de la gala dominical de Supervivientes: All Stars. Tal y como se anunció el sábado en Bailando con las estrellas, la concursante activó el protocolo de abandono tras verse sin fuerzas para continuar su experiencia en Honduras.

Conexión Honduras mostró imágenes de la noche de pánico que vivió Adara y que la llevó a querer finalizar su experiencia en el reality show de Telecinco. Molinero aparecía llorando desconsolada bajo una brutal tormenta, quejándose de la sensación de frío y humedad.

"Adara, tengo que hacerte la pregunta oficial. Quiero que te lo pienses bien, quiero que pienses en la razón que te llevó a activar el protocolo de abandono y en la razón o razones que te llevarían a abandonar Supervivientes definitivamente", comentó Sandra Barneda, en un primer tanteo a la robinsón.

"¿Quieres abandonar Supervivientes: All Stars? Me respondes en dos minutos", expuso Barneda, dando paso a un breve bloque publicitario. A la vuelta, la presentadora de Mediaset continuó con su acto de persuasión.

"Déjame decirte. Me gusta decíroslo a todos. Es cierto que desde casa no se ve lo duro y las circunstancias tan duras en las que estáis. Pero esto es el All Stars, esto es otra liga. Estáis aquí porque habéis sido elegidos entre muchos. Sois los mejores y tenéis que ser valientes. Tenéis que aguantar circunstancias que otros no aguantarían", subrayó Sandra.

Adara Molinero bebe el 'Elixir del Inframundo'. Mediaset España

A continuación, pasó a señalar "la tercera oportunidad" que le habían dado a Adara en el formato de Cuarzo Producciones. En efecto, la superviviente abandonó en la primera temporada de Supervivientes All Stars. Una decisión que impactó a todos pues, tan solo un año antes, fue la segunda finalista de Supervivientes 2023.

"Solo quiero decirte que, cuando nos vimos en Vitoria [en el FesTVal], me dijiste que el no aguantar el primer All Stars te dolió muchísimo. Así que, quiero que te lo pienses bien", le rogó la comunicadora de la cadena de Fuencarral.

Ya sí, Barneda le realizó "la pregunta oficial" a la hija de Elena Rodríguez. Y ella decidió seguir adelante: "Lo que decía antes de venir aquí es que si me caigo me levanto. Esta vez me he caído y me he vuelto a levantar. Y quiero seguir".

Un audio especial

No todo fueron penurias para Adara Molinero. Tras beber el Elixir del Inframundo, una pócima desde luego poco apetecible, Molinero recibía una recompensa a cambio: un audio de su novio, Vicente Romero, que no se había prodigado aún en televisión.

"Mi canario. Lo necesitaba. Te quiero mucho", sollozaba Adara tras escuchar la nota de voz de su pareja, en la que insistía que "no concursaba sola": "Estoy flipando con el apoyo que tienes. Me gustaría que llegaras a la final, porque eres una guerrera".