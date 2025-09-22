Kiko Matamoros desvela cuánto dinero regaló Paz Padilla a Belén Esteban por su boda: “Siendo vicemillonaria”

No somos nadie ha dedicado un bloque de esta tarde a recopilar algunas bodas que han tenido lugar este fin de semana, como la del cantante Pablo López, que se ha dado por segunda vez el sí quiero con Laura Rubio. Y esto sirvió como llave para hablar de la boda de Belén Esteban y de los regalos que le hicieron.

“María, ¿tú qué le regalaste a Belén?”, preguntaron sin ninguna cortapisa a la presentadora, María Patiño. “No me acuerdo, pero de acordarme me da un poco de vergüenza, pero no me acuerdo. Yo sé que uno de los mejores regalos se lo hizo Jorge Javier Vázquez”, exponía la gallega.

Entre todos los compañeros le recordaron que hicieron a Belén un regalo común, en el que ella participó. Kiko Matamoros tuvo curiosidad por saber cuánto dinero le regaló Terelu Campos, pero Belén Esteban prefirió no entrar en detalles. Y, tras hablar brevemente con su compañero en la terraza, Kiko regresó con información jugosa.

En un descuido, Belén Esteban le había dicho cuánto dinero le regaló Paz Padilla por su boda. Y Kiko jugó con revelar el importe. “No me parece bien, y te pido que no lo digas, Kiko, de verdad. Te lo pido por favor, porque no está bien”, solicitó la ahora apodada como La Patrona.

“Lo que no está bien es hacer ese regalo. No te j*de, siendo vicemillonaria”, criticaba Kiko, sin desvelar todavía el importe. Y reprochó que Paz Padilla “no sepa lo que vale un cubierto” al hacer un regalo en un evento de esas características.

Imagen de 'No somos nadie'.

“Yo no tengo relación con ella, pero no me parece”, insistía Belén. Finalmente, Kiko Matamoros soltó la bomba, aunque sin precisar: “Tampoco voy a decir la cifra. Menos de 100 euros”. “No es verdad”, le corregía Esteban, pero no dio otra cifra, ni apuntó ninguna otra pista que invitase a pensar que no era cierto.

Belén siguió respondiendo preguntas sobre los regalos que recibió, y explicó que, por ejemplo, hubo gente que no le regaló nada y ella contaba con eso, pero que eran personas importantes para ella y les hizo el compromiso de ir, aunque fuese con las manos vacías. Y confirmó que “Jorge, Javier Vázquez me hizo un superregalo”.

Belén Esteban también se quitó el sombrero con Óscar Cornejo y Adrián Madrid, quienes presidían entonces La Fábrica de la Tele, y a los que se refirió como “sus jefes”. Y destacó, por otro lado, el presente que le hizo su padrino de boda, Raúl Prieto, y el del arquitecto Joaquín Torres, que le hizo las invitaciones y le hizo un regalo muy especial.