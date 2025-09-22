Oriana Marzoli "vuelve a casa" con 'Loco Amor': "A mucha gente le da rabia que me den oportunidades en Mediaset"

Oriana Marzoli se vuelve a aventurar en un nuevo dating show de Mediaset, aunque esta vez deja atrás su pasado como tronista en Mujeres y hombres y viceversa para ocupar su puesto como colaboradora estrella, acompañando a Sebastián Gallego.

Para ella, convertirse en la “madrina del amor” dentro de este formato no solo supone un papel televisivo, sino la oportunidad de guiar, orientar y aconsejar a quienes se aventuran a encontrar pareja en este espacio. " Lo hago feliz de que la gente empiece en un dating show como lo hice yo", confiesa a BLUPER.

Regresa a la cadena después de varios proyectos profesionales en otros países y también tras abandonar en varias ocasiones en los realities de la casa: "La gente me relaciona muchísimo con Supervivientes, porque es icónico cómo he abandonado las veces que me han llevado".

Marzoli asegura que es "cien por cien espontánea" y ese es el motivo para que Mediaset siga confiando en ella. "Hay mucha gente que le da rabia y se preguntan por qué me siguen dando oportunidades". La colaboradora lo tiene claro: "Si no fuese Oriana Marzoli, sería fan".

Oriana Marzoli como colaboradora en Telecinco. Telecinco

¿Cómo te sientes al ser madrina del amor?¿Preparada para que pongan tu nombre a sus hijos?

Ya me ha pasado, hay niñas que se llaman Oriana y gente que se hace los mismos tatuajes que yo, es muy fuerte.

Sebastián Gallego es tu compañero en esta aventura, ¿cómo fue vuestro primer encuentro?

Tenía miedo, porque tengo novio y no quería que luego me trajera problemas si el chico está tremendo. Él me escuchó y me dijo “soy gay, no estoy bueno, soy gracioso y vamos a hacer un programón”. En realidad, somos bastante parecidos.

Dices que te daba miedo por si estaba “tremendo”, ¿habrías vetado a alguien para que no fuese tu compañero?

No, yo no pongo a la gente en listas negras, eso me parece ridículo. Es broma lo que digo, pero sí que es cierto que cuando tienes un novio y luego ven que trabajas con uno que está muy bien, les da como celillos y no quería que pasase eso.

Oriana y un participante de 'Loco amor'. Mediaset

Loco amor, junto con Inside Oriana, es tu regreso a Mediaset. ¿Volverás a los realities o te quedarás con los debates de televisión?

La gente me relaciona muchísimo, sea con mi primer dating show, Mujeres y Hombres y Viceversa, como con Supervivientes, porque es icónico cómo he abandonado las veces que me han llevado, y mi rol como colaboradora. Al final no solo se vale como superviviente, sino también como colaboradora y yo soy experta en comentar realities, sea de lo que sea.

Hicieron un meme mío llorando porque “no tenía realities este año”, y una persona tiene que informarse, porque he sido yo la que he decidido renunciar a varios para hacer este programa. Una apuesta por Mediaset, la casa donde he nacido.

¿Qué significa para ti Mediaset?

He nacido aquí y estaré siempre agradecida. Le debo mucho a esta cadena y lo hago feliz de que la gente empiece en un dating show como lo hice yo y, sobre todo, de amor, que es lo que mejor se me da.

¿Por qué crees que llevas tanto tiempo en televisión?

Hay mucha gente a la que le da rabia y dicen, ¿pero por qué le siguen dando oportunidades a esta? Soy cien por cien espontánea, a lo mejor en algún momento, como estoy en una situación ‘complicadita’ con la gente que me pincha, porque yo nunca ataco, reacciono a los ataques. Se me va un poquito la pinza, pero en el fondo la gente sabe que soy buena.

Una relación de amor y odio, le pasa a mucha gente conmigo. Creo que soy un personaje muy completo. Si fuese productora ejecutiva de algún reality, a la primera que llamaría siempre sería a mí. No quiero ser creída, pero es la verdad. Yo, si no fuese Oriana Marzoli, yo sería fan de Oriana Marzoli. No quiero sonar flipada, pero es verdad.

Oriana Marzoli en 'Supervivientes'. Telecinco

Tony Spina criticó el hecho de hacer realities con 30 años, ¿qué le dirías ahora que está en Supervivientes?

No hay que escupir nunca al cielo y ya lo dije en su momento. Otra frase que uso mucho es que “es mejor parecer tonto que abrir la boca y demostrar que lo eres”. Con esto lo digo todo.

En Loco amor hablas sobre quién crees que debe pagar la primera cita, ¿qué opinas sobre este debate?

A un chico que no le sale de las narices, porque él dice que es así y viene con esa actitud, ¿qué actitud tiene realmente de encontrar el amor? Se supone que cuando tú quieres conocer a alguien, estás abierto a todo tipo de posibilidades. Que partas así tan cerrado, no me gusta.

En todo caso, soy un poco echada para adelante y a mí me gusta que me conquisten. No te estoy diciendo que me lleves a una cena de 400€, no me importa que sean 40€, pero por favor, que tenga el detalle, que me parece muy bonito y no hay que perder eso.

Sobre tu relación actual, ¿cómo la vives ahora que te dedicas a aconsejar a parejas?

Estoy en el momento perfecto para hacer este dating, porque sí que es verdad que tengo una relación súper estable. Siempre he sido tachada de una persona tóxica y yo creo que soy tóxica porque también a quien tengo delante o a mi lado es así. Agradezco que esta persona haya llegado a mi vida y me haya dado esta tranquilidad, ojalá todo el mundo tenga la misma suerte.