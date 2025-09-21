Lydia Lozano sigue ampliando su presencia en Telecinco: pasa a ser colaboradora también de 'El precio de...'

Lydia Lozano amplía su presencia en Telecinco. Ya consolidada como colaboradora en De viernes, la periodista formará parte del plantel de tertulianos de El precio de…, el espacio para el prime time del lunes y en el que también coincidirá con Santi Acosta.

Tras reaparecer por la puerta grande el pasado 5 de septiembre y ser el gran fichaje estrella de la nueva temporada de De viernes, donde se ha reencontrado con Terelu Campos y José Antonio León, antiguos compañeros suyos en Sálvame, Lozano parece dispuesta a volver a convertirse en uno de los grandes rostros de Mediaset.

Este lunes 22 de septiembre, Lozano ejercerá de panelista de un reportaje sobre el periodismo del corazón, sus grandes exclusivas y las cifras millonarias que ha movido. La comunicadora se unirá a María José Galera, Sandra Aladro, Luis Pliego, Marina Bernal y Antonio Montero.

No se sabe si estará presente en más episodios, pero servirá para vivir un reencuentro entre Lozano y Montero. El paparazzi cedió su puesto de panelista en De viernes, posición que ocupa ahora la periodista. Ambos no pudieron verse de nuevo cuando Lozano aparecía en el plató.

Después de una ausencia de dos años en los que Lydia Lozano siguió a sus compañeros de Sálvame en la aventura de un docu-reality en Netflix y luego como colaboradora de los formatos de Canal Quickie, especialmente Ni que fuéramos Shhh, la periodista demostró su profesionalidad en otro ámbito al fichar por TVE.

Lydia Lozano rompió a llorar cuando le comunicaron que se están planteando su permanencia en el programa.

En la cadena pública, Lozano demostró ser capaz de adaptarse a otro tipo de tertulia de corazón, al formar parte de los colaboradores de Lazos de sangre, D Corazón y, sobre todo, Mañaneros. La tertuliana estuvo también en el breve lapso de tiempo que duró La familia de la tele.

Este reportaje reflexionará sobre el precio de una exclusiva. El programa mostrará que dicho coste no es sólo económico. De la misma manera, se analizarán las consecuencias que conllevan publicar ciertas informaciones.

El episodio abordará testimonios de periodistas, fotógrafos y editores que han conseguido portadas muy polémicas y que han tenido mucho impacto. De la misma manera, se mostrará cómo ha sido la evolución de la prensa del corazón en los últimos años.

Un reportaje en el que se recordarán también las emblemáticas portadas de Interviú, como la de Marta Sánchez o la muy polémica de Mar Flores y Alessandro Lequio en la cama, cuyas consecuencias todavía están muy presentes.