Así sacó adelante Laura Madrueño la gala más difícil de 'Supervivientes: All Stars': "No sabía ni qué hora era"

La segunda edición de Supervivientes: All Stars va cogiendo ritmo, en una de las temporadas más difíciles a nivel meteorológico. Desde el minuto uno, los concursantes, el equipo y la propia Laura Madrueño están padeciendo las inclemencias del tiempo que implica realizar el reality show en septiembre.

Y de primera mano también lo ha vivido BLUPER esta semana, que ha podido viajar hasta Honduras para conocer todos los entresijos del programa de Telecinco. Y la edición no solo arrancó de manera convulsa por los temporales, sino porque la escaleta del estreno saltó por los aires a causa de las protestas garífunas.

"Lo vivimos con incertidumbre hasta el final. La gala se hizo eterna", confiesa Madrueño en su charla con este periódico en los Cayos Cochinos. Pero, al fin y al cabo, esa es "la chispa" del formato de Cuarzo Producciones. "Ese punto de improvisación constante porque es un programa que está vivo y cambia todo el rato".

La conductora desvela que le está gustando el concurso de Alejandro Albalá, o el "momentazo" que dieron Gloria Camila Ortega y Miri Pérez en la temida Noria Infernal. No se olvida de Adara Molinero, a quien ha cogido un cariño especial tras presentar tres ediciones en las que ha participado.

Respecto a su futuro en Mediaset, Laura se pronuncia en su línea habitual: cautela total y absoluta. "Tengo contrato de cadena. Estoy aquí y ya veremos. Son decisiones que tenemos que ir viendo. Es muy pronto aún, es septiembre", asegura la documentalista marina.

La presentadora Laura Madrueño. Cuarzo Producciones

Está siendo el Supervivientes: All Stars más complicado por los temporales.

No sé qué decirte. En la pasada, cuando se supone que no íbamos a tener tanta lluvia, tuvimos cinco semanas de temporal tras temporal. Fue durísimo. El tiempo es lo más difícil de gestionar. Ya un directo en sí es difícil y largo, pero las tormentas hacen que todo sea mucho más impredecible.

De hecho, prácticamente la mitad del equipo tuvo que hacer noche en los Cayos Cochinos el pasado domingo. ¿Suele ocurrir?

Este último año quizá ha sido el que más tiempo hemos tenido que pasar en el Cayo debido a los temporales. Hubo una semana que me quedé allí por asegurar, ya que no podían salir ni siquiera barcas o helicópteros. No podíamos ni salir de la cabaña.

Ahora está la incertidumbre de no haber venido nunca en esta época del año. Hay cortes de luz y tormentas todos los días, sobre la misma hora. Hay que estar atentos, porque en cualquier momento tenemos que desalojar a los concursantes, los juegos cambian por completo…

"Los juegos tienen un mínimo riesgo, pero los concursantes son lo más importante en este programa. No queremos que les pase nada"

Quinta edición de Supervivientes que llevas a tus espaldas desde Honduras. ¿Se te ha hecho cuesta arriba en algún momento?

Aquí hay mucho que hacer. Pasar seis meses fuera de casa es duro, como podréis imaginar. Antes se hacía una edición al año y era más corta, ahora son cada vez más largas y sumamos el All Stars, que va a durar más que en 2024.

Temporales aparte, ¿cómo viviste la primera gala de Supervivientes: All Stars, marcada por las protestas garífunas?

Lo vivimos con incertidumbre hasta el final. La gala se hizo eterna. Tú tienes una escaleta en la cabeza y más o menos todo ordenado, aunque puedan cambiar cosas, pero cuando la escaleta no vale de nada desde el principio… No podíamos hacer nada, con lo cual espero que nos dejen hacer el programa el tiempo que estemos aquí.

Jorge Javier Vázquez conecta con Laura Madrueño en 'Supervivientes'. Mediaset España

¿Compartiste impresiones con Jorge Javier después de la gala?

Hablamos previamente de que teníamos muchas ganas de conectar. Luego no, porque acabamos agotados. Yo recuerdo estar en la Palapa y no saber ni qué hora era, si era de día o de noche. Pasaba el tiempo e íbamos improvisando entre Madrid y Honduras. Fue duro para los dos.

Las galas se hacen sobre un guion, pero también parece que hay un fuerte componente de improvisación.

Cuando empecé a presentar, dije: ‘¿Qué locura es esta?’. No tienes pantalla, no ves nada de lo que está pasando en Madrid, el set es enorme y las cámaras están lejos. Por supuesto que tengo un guion escrito, para después hacerlo mío. Y luego obviamente Ángel [Ludeña, director de Supervivientes en Honduras] me va diciendo que añada esto o lo otro.

Tenemos ese punto de improvisación constante porque es un programa que está vivo y cambia todo el rato, es directo. Tienes reacciones de los concursantes, sus decisiones… Esa es la chispa de Supervivientes.

"Es un privilegio hacer un programa que te permita ser tú misma al cien por cien durante tantas horas"

¿Cómo vives la gran repercusión que tiene Supervivientes en España? ¿Te afectan las críticas?

He intentado no estar demasiado pendiente. Aquí estás aislado, con ocho horas de diferencia, así que leo un poco la prensa y no tanto los comentarios en redes por mi salud mental. Sé cuándo lo hacemos bien, cuándo lo hacemos mal y cuándo lo hacemos peor.

A la edición le está costando despegar en cuanto a audiencias.

Tenemos que ir viendo, creo que llevamos pocas galas. En el All Stars anterior ocurrió lo mismo. Quizás porque los concursantes ya vinieron otra vez, tampoco hemos hecho Supervivientes en esta época del año.

Y también que estamos en el momento más incierto de la televisión, hay muchísima más competencia, los gustos y costumbres cambian… Hay que probar, seguir apostando por diferentes cosas y ver qué funciona y qué no.

Laura Madrueño entrevista a Gloria Camila y Miri tras su 'Noria Infernal'. Cuarzo Producciones

¿Cómo estás viendo a los concursantes?

A los que ya he tenido aquí tantos meses les conozco y les tengo mucho cariño. Vivimos todo de forma muy intensa. Estoy muy contenta con el casting. Ya han venido, ya saben lo que hay que hacer… Me está sorprendiendo Alejandro Albalá. Y Adara me encanta, llevo ya aquí tres años con ella. O Gloria Camila y Miri, que nos dieron un momentazo en la Noria Infernal.

¿Eres de involucrarte mucho con los concursantes emocionalmente?

Sí, es inevitable. Y yo soy muy emocional también. No puedo separar, aquí soy como soy, no hago ningún personaje. Porque sí, a veces tenemos un guion de juegos que explicar el espectador, pero cuatro horas de directo no son como un informativo. Tienes que fluir sobre la marcha y reaccionar constantemente. Es un privilegio un programa que te permita ser tú misma al cien por cien durante tantas horas.

"El momento en el que más me asusté fue el golpe de Bosco en la 'Noria Infernal'. Me acuerdo que me mareé y me quedé sentada un rato"

¿Es difícil detectar las trampas en los juegos?

Intento estar con mil ojos, y tengo la ayuda del director. Todos los que están en control son mis ojos. La gente en casa luego dice que hacen trampas y me echan la culpa a mí [risas]. Aquí todo es real, los concursantes pasan hambre de verdad.

¿Cómo gestionas esos momentos de alarma, como el susto que dio Fani en el Conexión Honduras de la semana pasada?

Lo paso bastante mal. Los juegos tienen un mínimo riesgo, pero los concursantes son lo más importante en este programa y no queremos que les pase nada. Cuando tenemos una lesión, enseguida miro al doc [el médico del programa] y me orientan si es algo grave.

¿Cuál es el peor momento de ese tipo que has vivido con un concursante?

El golpe de Bosco en la Noria. Me mareé y me quedé sentada un rato. Cuando narras la Noria te mareas ya de por sí. Recuerdo que cayó muy fuerte al mar, fue súper impactante vivirlo en directo. Menos mal que no le pasó nada.

¿Te gustaría afrontar nuevos proyectos en Telecinco, al margen de Supervivientes?

Sí, me apetece muchísimo hacer cosas, seguir aprendiendo. Los informativos me han encantado siempre y el entretenimiento me gusta mucho porque creo que hace falta reírse más en televisión. Y el entretenimiento nos permite reírnos.

"El entretenimiento me gusta mucho porque creo que hace falta reírse más en televisión"

¿Qué haces aquí en tu tiempo libre? ¿Cómo es tu día cuando no tienes gala?

Hacer deporte y descansar porque tenemos solo un día completo libre. Si el tiempo acompaña, voy a bucear, pero es muy complicado que coincida justo en ese día. El resto de los días solo aprovecho un poco por la mañana. Al final, venimos derrotados de las galas.

Además, colaboro con biólogos. Hay una enfermedad bastante común en el Caribe que se está extendiendo por los corales. Haciendo esnórquel, te das cuenta de que están como quemándose y les estamos aplicando un antibiótico.

¿Te veremos en el próximo Supervivientes?

Yo ahora mismo tengo contrato de cadena. Estoy aquí y ya veremos. Son decisiones que tenemos que ir viendo. Es muy pronto aún, es septiembre.