“Laura Pausini está encantada con ‘La Voz’ y volverá”: la bomba que Eva González ha soltado en ‘Y ahora, Sonsoles’

Eva González ha visitado el plató de Y ahora, Sonsoles este jueves. La que fuese Miss España estrena mañana una nueva edición de La Voz, formato que presenta en Antena 3 desde el año 2019 en todas sus versiones, incluidas la versión Kids y la ya desaparecida Seniors. “Son siete temporadas, esta es la séptima que estamos”, reconocía orgullosa.

A pesar de todos estos años, González asegura que lo vive con “el mismo nervio, la misma emoción”. “Todos los años hay muchas novedades, pero la mayor novedad son los talents distintos, familias distintas, y te dan una emoción que te la transmiten”, destacaba, poniendo así el foco en los participantes.

En esta ocasión, los coaches (que visitaron El Hormiguero recientemente) serán Pablo López, Malú, Sebastián Yatra y Mika. “Mika ¿nos va a sorprender?”, quiso saber Sonsoles. Esto permitió a Eva González deshacerse en halagos hacia el artista británico-libanés: “Sorprende muchísimo. Tiene un conocimiento musical brutal, pero ejerce de coach realmente, ayuda mucho a los chicos, y es un tío muy divertido”. Y recordó que tiene más mérito al hablar en un idioma que no es el suyo.

Nacho Gay, colaborador del programa, aseguró que su coach favorita es Laura Pausini, porque es “la más divertida”. “Ahí me has tocado el corazón, mi Laura es mi Laura”, le detallaba Eva. Y, con sorna, Sonsoles Ónega le preguntó a Nacho si sabía que este año la italiana no formaba parte del equipo del programa.

Esto dio pie a que sonase el tema Laura no está, de Nek. “Laura se fue, pero no para siempre. Ella está encantada de estar en La Voz España, no ha podido estar por diferentes circunstancias, pero volverá”, avanzaba Eva González. Una bomba que invita a pensar que Pausini formará parte de nuevo del programa en alguna edición cercana.

Eva González en 'Y ahora, Sonsoles'.

Del resto de mentores, Eva González definió a Sebastián Yatra como “un torbellino”, y admitió que le vuelve loco el plató y que no sabrá cómo será lidiar con él cuando llegue la fase de directos. De Pablo López destacó que regresa al concurso “con todas las ganas del mundo, con esa poesía”, y que “Malú es la jefa”. “Tiene un humor muy especial, y nos parecemos con esa vena andaluza”, aseguró sobre la cantante.

En la charla, Eva González también avanzó que el programa ha renovado su mecánica y que ha introducido “el botón del arrepentimiento”. Cuando, en las audiciones a ciegas, ningún coach se gira, pueden pedir más tarde al concursante que cante algo más, o lo que corresponda. Y si cree que ha tomado una mala decisión al no girarse puede usar este botón, eso sí, solo una vez en toda la edición.

Por otro lado, hay que recordar que la nueva edición del programa estrenará asesores de los coaches. Malú contará con la ayuda de Joaquina, Pablo López provoca el regreso de Chiara Oliver al programa, Mika estará acompañado por Carla Morrison y Sebastián Yatra por María Becerra.