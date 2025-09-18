Francia deja sola a España y confirma su asistencia a Eurovisión 2026 como señal de "apoyo a la creación musical"

Francia ha confirmado que estará presente en el Festival de Eurovisión 2026, a pesar de la posible participación de Israel. Mediante un comunicado, la televisión pública francesa oficializó su asistencia al certamen europeo, que tendrá lugar en Viena los días 12, 14 y 16 de mayo.

A través de sus redes sociales, han afirmado que asisten como señal de "apoyo a la creación musical, a los artistas y a este evento único". Sin embargo, no se han pronunciado respecto a la polémica que envuelve a la Unión Europea de Radiodifusión por la participación del país hebreo en el concurso y han apuntado que estarán junto a "otros medios".

El pasado 15 de septiembre se estableció como fecha tope para que las televisiones públicas confirmaran su asistencia a Eurovisión 2026. Después de este primer plazo, las cadenas tendrán hasta mediados de diciembre para darse de baja sin que esto suponga sanciones económicas, una vez que se anuncie la decisión definitiva sobre la posible inclusión de Israel en el concurso.

España es hasta ahora el único país del denominado grupo como Big Five que se pronuncia a favor de la retirada si participa Israel. Lo ha hecho siguiendo los pasos de otras naciones (Eslovenia, Islandia, Irlanda y Países Bajos) que han manifestado su condena ante la grave situación en Gaza.

La radiotelevisión pública neerlandesa declaró que “ya no puede justificar” la presencia de Israel en el concurso mientras persista el “grave y sostenido sufrimiento humano en Gaza”. Además, señaló lo que interpreta como un “deterioro de la libertad de prensa”, denunciando tanto la exclusión de reporteros internacionales como el asesinato de periodistas locales en la región.

Francia, por su parte, se mantiene firme en su intención de acudir al festival, apoyando la naturaleza inclusiva y artística del certamen europeo. Del mismo modo, otros países que cuentan con el pase directo a la final han mostrado su apoyo al país hebreo sobre su asistencia al certamen, como Alemania e Italia.

El consejero delegado de Kan, Golan Yochpaz, defendió que "no hay razón para que Israel no siga siendo una parte importante de este evento cultural, que no puede volverse político”, rechazando la idea de retirarse.

La UER celebrará los próximos 4 y 5 de diciembre una asamblea en Ginebra, en la que se prevé determinar si Israel tendrá o no la posibilidad de participar en el Festival de Eurovisión.