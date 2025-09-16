Betty Missiego (87 años), representante española de Eurovisión en Israel: "La voz ya no importa, todas cantan igual"

A sus 87 años, Betty Missiego sigue siendo mucho más que la artista que llevó a España a rozar la gloria en Eurovisión.

La cantante nacida en Lima, pero afincada desde hace décadas en España y con nacionalidad española, representó a nuestro país en el certamen musical en 1979 con Su canción, logrando un histórico segundo puesto en Jerusalén, capital de Israel.

Hoy, retirada de los escenarios, vive en Málaga, donde disfruta de una vida tranquila, rodeada de familia y del cariño de un público que no la olvida.

En una entrevista con La Otra Crónica de El Mundo en 2022, la artista ya dejaba claras sus sensaciones sobre el rumbo de la música actual.

"Las cosas son diferentes. Hoy se escuchan más los mensajes que mandan en las canciones y la voz ya no importa tanto", confesaba.

Y añadía: "Ahora, todas las niñas están cantando igual". Una frase que revela la nostalgia de una época en la que la personalidad vocal marcaba la diferencia.

Betty no duda en recordar a figuras como María Dolores Pradera o Paloma San Basilio: "Son voces con personalidad que perduran en el tiempo", señaló en aquel entonces.

Pero la peruana no vive anclada en la melancolía. Su presente está en Málaga, ciudad que se ha convertido en su refugio desde 2015.

"Es el sitio donde más cariño me han demostrado", confiesa. "A la gente no solo le gustan mis canciones, sino que me respetan y me quieren", añadía en aquella entrevista.

Su opinión se recuerda en un momento de debate encendido en torno al propio festival que la encumbró. RTVE ha aprobado esta semana la retirada de España de Eurovisión en caso de que Israel participe en 2026.

Así, se sumaría a países como Países Bajos, Eslovenia, Islandia e Irlanda. Una decisión histórica que ha colocado a España como el primer miembro del llamado Big Five poner en duda su presencia en el certamen musical.

"El genocidio que se está produciendo en Israel en estos momentos consideramos que no nos permite mirar para otro lado", confesaba el presidente de RTVE José Pablo López ante los micrófonos.

Y añadía. "Consideramos que es imprescindible dar un paso al frente para denunciar lo que está pasando en Gaza y hacer, en aquella pequeña parte que podamos, un gesto para llamar la atención del resto de televisiones que forman parte de la UER", señaló.

Al margen de la polémica, la decisión del Consejo de Administración de RTVE sobre Eurovisión no afecta a los preparativos del Benidorm Fest, que mantiene su calendario con total normalidad.