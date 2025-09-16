Ana Rosa Quintana, sobre si España debe ir a Eurovisión: "¿Para quedar los últimos? No pasa nada si no vamos"

En la mañana de este martes 16 de septiembre, el Consejo de Administración de RTVE se está reuniendo para dirimir la presencia de España en el Festival de Eurovisión 2026 si, finalmente, la UER permite la participación de Israel en el certamen. Una decisión que ya ha tenido uno de sus primeros análisis editorial con Ana Rosa Quintana.

La periodista ha abordado cómo el endurecimiento de la postura del gobierno liderado por Pedro Sánchez contra la presencia del país hebreo en competiciones y eventos internacionales está siendo una estrategia política. En esta, se insta a RTVE que España condicione su participación en Eurovisión a cambio de la exclusión de la KAN, la cadena pública israelí.

La salida de España sería notable. A diferencia de las amenazas de países como Irlanda, Eslovenia, Países Bajos e Islandia, España es miembro del Big 5. Ser un país de esos cinco conlleva la clasificación automática a la final, al ser uno de los estados que más contribuye al certamen.

Tal y como señalaba Jano Mecha antes de que comenzase el debate, RTVE desembolsó 600.000 euros en el certamen de este 2025, celebrado entre el 13 y el 17 de mayo en la ciudad helvética de Basilea.

La propia Quintana, además, recordaba que la decisión definitiva sobre la presencia de España se hará en diciembre, tras la reunión de la UER en la que se sabrá, finalmente, si Israel continúa participando.

Jano Mecha en 'El programa de Ana Rosa'. Mediaset

Quintana recordaba que, muy probablemente, el Consejo de Administración de RTVE condicionará de manera oficial la presencia del país ibérico en el Festival de la Canción si la UER no sanciona a la KAN, la cadena pública israelí, la cual se ha mostrado abiertamente crítica con la actuación de Netanyahu en la franja de Gaza.

“Como la decisión es en diciembre, ahora se puede hacer lo que se quiera”, adelantaba la comunicadora, señalando así que, aunque la postura de España sea la condicionar su presencia a que Israel no participe, dicha decisión puede verse modificada finalmente cuando la UER se reúna, dado que también depende de la evolución de la guerra contra Hamás.

Ana Rosa Quintana y Adriana Cabezas en 'El programa de AR'. Mediaset

“A ver qué pasará en diciembre. De todas formas, a mí tampoco me parece tan fundamental. Para quedar los últimos, ¿para qué vamos? Tampoco pasa nada”, opinaba la presentadora.

Esther Palomera ha recordado que la presencia de Israel ya ha sido muy polémica tanto en este 2025 como el año pasado. “El año pasado ya se usó políticamente”, recordaba la colaboradora. “No pasa nada si se suspende o no. Total, España va a seguir funcionando igual, la música en español no saldrá afectada. Realmente, la presencia en Eurovisión siempre ha sido una estrategia política”, concluía.